Parte il progetto Polis: passaporti anche negli uffici postali di Firenze

Negli uffici postali di Firenze è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. La novità è stata illustrata stamattina, nella sede di Firenze Campo Marte in via del Mezzetta, alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, del Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli e di alcuni rappresentanti di Poste Italiane. Oltre alla sede di via del Mezzetta, gli uffici abilitati sono quelli di via Pellicceria, via Andrea Cesalpino e via Spinello Aretino. Con l’estensione del progetto diventano trentuno gli uffici postali abilitati tra il capoluogo toscano e la provincia.

“Quello che presentiamo oggi è un passo importante per avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini, semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa. Sono quattro gli uffici postali abilitati e dislocati nei vari quartieri della città. Capillarità e accessibilità sono al centro di questo progetto, obiettivi in cui crediamo molto” – ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro.

“Il progetto Polis, grazie alla convenzione tra Ministero dell’Interno, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, si arricchisce di un nuovo importante tassello, avvicinando ancora di più la pubblica amministrazione al cittadino. Da oggi, in quattro uffici postali di Firenze, sarà possibile infatti presentare istanza per il rilascio del passaporto emesso a cura della nostra questura. Questo importante servizio va ad integrare le analoghe procedure già attive in ventisette comuni della provincia ( portando a complessivi trentuno gli uffici postali abilitati in provincia di Firenze), consentendo anche ai fiorentini di richiedere il passaporto negli uffici postali abilitati e riceverlo a domicilio. Un concreto esempio di prossimità e vicinanza al cittadino della pubblica amministrazione” – ha dichiarato il Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli.

“L’avvio di questo nuovo servizio rappresenta per noi un risultato significativo e conferma il nostro impegno costante nell’ampliare l’offerta dedicata ai cittadini. L’iniziativa è attiva nei principali quartieri della città e ci consente di offrire un servizio in grado di rispondere alle esigenze della comunità e basato su un rapporto di fiducia che dura da oltre 160 anni” – ha dichiarato la direttrice Filiale 1 Firenze Poste Italiane Marianeve Vitiello.

Effettuare la richiesta del passaporto è semplice: basta consegnare all’operatore dell’ufficio postale un documento di identità valido, codice fiscale, una fotografia, pagare il bollettino di 42,70 euro oltre al contrassegno telematico da 73,50 euro. In caso di rinnovo è necessario consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto può essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi nelle sedi Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.

