Strattona due donne per rubare una borsa: arrestato 28enne a Firenze

Avrebbe aggredito e strattonato due donne nel tentativo di rubare una borsa. Per questo la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni con l’accusa di rapina e lesioni, denunciandolo inoltre per porto abusivo di armi.

L’episodio si è verificato nella notte di lunedì 23 febbraio in via Gabbuggiani. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti dopo la segnalazione al numero di emergenza, il 28enne si sarebbe avvicinato in bicicletta a due giovani donne – una cittadina italiana di 24 anni e una cittadina brasiliana di 32 – tentando di sottrarre la borsa alla più giovane.

Di fronte alla resistenza della vittima, l’uomo l’avrebbe strattonata fino a farla cadere a terra, afferrandola per i capelli e riuscendo ad appropriarsi della borsa. Anche l’amica, intervenuta per aiutarla, sarebbe stata a sua volta aggredita e spinta a terra.

Le urla delle due donne hanno richiamato l’attenzione di alcune guardie giurate presenti in zona, che sono riuscite a intercettare il presunto responsabile poco dopo l’aggressione. Sul posto sono quindi intervenuti i poliziotti, che durante i controlli hanno trovato nella disponibilità dell’uomo un coltellino multiuso, successivamente sequestrato.

La 32enne ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in quattro giorni ed è ricorsa alle cure mediche.

Il 28enne, già noto per precedenti di polizia, è stato tratto in arresto e condotto nelle camere di sicurezza della Questura. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è comparso per il rito direttissimo.