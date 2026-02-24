Ricevimento libero del sindaco annullato il 26 febbraio e il 12 marzo

I colloqui, escluso i giorni menzionati, si svolgeranno regolarmente dalle 10 alle 12, al primo piano del palazzo comunale
Nei giorni giovedì 26 febbraio e giovedì 12 marzo 2026, il ricevimento libero del sindaco di Empoli non sarà effettuato. I colloqui con il primo cittadino si svolgeranno regolarmente escluso i due giorni menzionati, sempre in orario dalle 10 alle 12, al primo piano del palazzo comunale in via Giuseppe del Papa, 41.
Con il ricevimento libero le persone potranno parlare con il sindaco per questioni semplici e di facile soluzione, aspettando il proprio turno in ordine di arrivo al primo piano del palazzo Municipale.
Mentre per le situazioni più complesse, che richiedono più tempo, il ricevimento sarà su appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco, telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.
Per tutte le informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito internet del Comune di Empoli al link: https://bit.ly/4bjctGK
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro