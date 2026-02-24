Un ritratto dell'assessora Manetti in mostra a Firenze: "non lo sapevo" e chiede ritiro

Doveva essere uno dei lavori in esposizione alla mostra “Storie fiorentine”, ma il ritratto raffigurante Cristina Manetti non sarà più visibile al pubblico. L’opera, intitolata “Monna Cristina” e realizzata nel 2021 dall’artista Anna Rubin, è stata ritirata su richiesta della stessa assessora regionale alla cultura.

Il dipinto era stato inserito tra le opere in programma dal 6 marzo al 3 aprile all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, con l’indicazione – riportata nell’invito alla conferenza stampa – che sarebbe stato anche donato all’istituzione. Ma l’esposizione e la donazione sono state annullate dopo l’intervento diretto di Manetti.

Raggiunta telefonicamente mentre si trova a Bruxelles per una missione istituzionale, l’assessora ha spiegato: "Non ne sapevo nulla, è successo a mia insaputa, non mi hanno coinvolto nella decisione, non sapevo nemmeno che l'artista avrebbe fatto la donazione. Io ho solo visto la mia faccia, stamani, sull'invito".

Manetti ha quindi contattato la presidente dell’Accademia, Cristina Acidini, chiedendo di togliere l’opera e di non accettarne la donazione, ritenendo "inopportuno" il coinvolgimento alla luce del suo attuale incarico istituzionale.

Il ritratto era stato presentato per la prima volta a Firenze nell’ottobre 2021, durante la XIII edizione della Florence Biennale. All’epoca Manetti ricopriva un diverso ruolo istituzionale accanto al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

In una nota, i promotori hanno precisato: "In riferimento al ritratto presentato per la prima volta a Firenze durante la XIII edizione di 'Florence biennale', e che non sarà in mostra, l'artista Anna Rubin ci tiene a precisare che l'opera è l'allegoria di una donna fiorentina, che non fa alcun riferimento alla politica, né del passato, né del presente, e che per tutto questo tempo è rimasta di sua proprietà".

Resta confermata la mostra personale di Anna Rubin, con dodici opere in esposizione negli spazi dell’Accademia in via Orsanmichele.

