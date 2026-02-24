Visite mediche nell'Asl Toscana Centro, ecco come funziona la self accettazione

Accettare una visita prima di arrivare in struttura oggi è possibile, e richiede pochi passaggi. A consentirlo è il servizio di self accettazione. Realizzato dalla Regione Toscana, il servizio vede coinvolte le strutture dell'Ausl Toscana centro e consente, ai cittadini che hanno già prenotato una visita specialistica, di gestire in autonomia l’accesso agli ambulatori, evitando il passaggio allo sportello.

Il percorso è semplice. Dopo la prenotazione, l’utente può effettuare la self accettazione tramite App Toscana Salute, CUP online o totem digitali presenti negli ospedali. In questa fase è possibile anche pagare con modalità elettronica (tramite Poss con carta di credito, carta di debito, bancomat) il ticket, se dovuto. Una volta completata l’operazione, non è necessario recarsi all’accettazione tradizionale.

All’arrivo in struttura, dove è attivo il sistema di chiamata agli ambulatori, dopo la self accettazione è richiesto di notificare la presenza attraverso App Toscana Salute o totem dedicati. Da quel momento il cittadino attende il proprio turno nella sala d’attesa, seguendo le indicazioni dei monitor.

La visita si svolge con le stesse modalità previste dal percorso ordinario. Cambia solo il modo di accedere al servizio, pensato per essere più fluido e gestibile, soprattutto nelle fasce di maggiore affluenza.

Ecco le strutture dell'Azienda USL Toscana centro in cui è possibile fare la self accettazione:

Nell’ambito territoriale dell’Empolese è possibile farla all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in viale Giovanni Boccaccio 16. Quindi all'ospedale di Fucecchio San Pietro Igneo Piazza Spartaco Lavagnini numero 5, e all'ospedale degli Infermi Piazza XX Settembre numero 6 a San Miniato.

Nell’ambito territoriale fiorentino è possibile utilizzare la self accettazione all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, in piazza Santa Maria Nuova 1, quindi sempre nel capoluogo toscano all'ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli e poi ancora al Palagi, all’OSMA di Bagno a Ripoli, al Serristori di Figline e Incisa Valdarno quindi al nuovo ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo.

Nell’ambito territoriale del Pistoiese è possibile fare la self accettazione all'ospedale San Jacopo di Pistoia in via Ciliegiole 97, quindi al P.I.O.T San Marcello Pistoiese in via Guglielmo Marconi 160 a San Marcello Piteglio e a Pescia all'ospedale Santissimi Cosma e Damiano, in via Cesare Battisti 2.

E ancora, all'ospedale Santo Stefano di Prato in via Suor Niccolina Infermiera 20/22.

Fonte: Ausl Toscana Centro