Un controllo dei Carabinieri del Nas di Livorno ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti ittici all'interno di un ristorante asiatico a Livorno.

I militari, nell'ambito delle verifiche sulla sicurezza alimentare, hanno rinvenuto circa 100 kg di pesce - nello specifico tranci e filetti di salmone - completamente privi delle etichette necessarie a ricostruirne l'origine e la provenienza. La mancanza di documentazione idonea a garantire la tracciabilità rappresenta una grave violazione delle normative vigenti a tutela del consumatore.

I prodotti sono quindi stati sequestrati, per un valore complessivo di circa 2000 euro, mentre la titolare del ristorante dovrà pagare una multa di 1500 euro.

Alice Nanni

Notizie correlate