Il carico è stato sequestrato dai carabinieri per un valore totale di circa 2000 euro, mentre per la titolare multa da 1500 euro
Un controllo dei Carabinieri del Nas di Livorno ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti ittici all'interno di un ristorante asiatico a Livorno.
I militari, nell'ambito delle verifiche sulla sicurezza alimentare, hanno rinvenuto circa 100 kg di pesce - nello specifico tranci e filetti di salmone - completamente privi delle etichette necessarie a ricostruirne l'origine e la provenienza. La mancanza di documentazione idonea a garantire la tracciabilità rappresenta una grave violazione delle normative vigenti a tutela del consumatore.
I prodotti sono quindi stati sequestrati, per un valore complessivo di circa 2000 euro, mentre la titolare del ristorante dovrà pagare una multa di 1500 euro.
Alice Nanni
Notizie correlate
Tutte le notizie di Livorno
<< Indietro