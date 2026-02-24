Sorpresi mentre parcheggiavano un’auto rubata, denunciati due minorenni

Sono stati sorpresi mentre parcheggiavano un’auto rubata e tentavano di nascondersi poco distante. Per questo due minorenni, una 16enne residente a Capannori e un 15enne residente a Lucca, entrambi incensurati, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Pieve di Compito per il reato di ricettazione in concorso.

L’intervento è scattato intorno alle 20 di giovedì scorso, su disposizione della Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lucca, dopo la segnalazione di un cittadino che aveva riconosciuto una Fiat Panda sottratta nel pomeriggio del 17 febbraio in via di Sottomonte, a Capannori. Il veicolo era stato rubato mentre si trovava parcheggiato, con le chiavi inserite, nel parcheggio di un bar.

I militari sono intervenuti nel quartiere Sorbano del Giudice, a Lucca, rintracciando in pochi minuti l’auto parcheggiata in via Ponte Strada, nel comune di Capannori. Sulla base della descrizione fornita dal segnalante, i carabinieri hanno poi individuato i due giovani lungo il percorso pedonale dell’acquedotto Nottolini, dove si erano nascosti dietro uno dei pilastri.

Durante le operazioni di identificazione, i militari hanno trovato, poggiate in una rientranza della colonna dell’acquedotto, le chiavi della vettura rubata. I due ragazzi, entrambi privi di patente, non avrebbero proferito parola al momento del fermo.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, i minorenni sono stati affidati ai genitori, mentre il veicolo è stato restituito al proprietario. L’indagine è ora al vaglio della Procura minorile.