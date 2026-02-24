'Stop alla Meningite': successo per il concerto dei G.A.S. al Cinema Lux di Fucecchio

L'Associazione Stop alla Meningite"* ringrazia calorosamente il gruppo musicale i G.A.S. per l'incredibile serata di sabato 21 febbraio al Cinema Lux di Fucecchio! I G.A.S. hanno fatto sold-out, regalando una serata di musica, divertimento e solidarietà a tutti i presenti.

Il loro contributo è stato fondamentale per raccogliere fondi per l'acquisto di uno strumento vitale per la Pediatria di Empoli, che servirà a formare medici consapevoli e preparati per affrontare malattie gravi come la meningite e altre patologie pediatriche.

Il progetto di Stop alla Meningite è più vivo che mai, e grazie all'aiuto di artisti come i G.A.S. e di persone come voi, stiamo facendo passi importanti per proteggere i nostri bambini. Lo strumento che stiamo acquistando permetterà ai medici di essere sempre pronti a intervenire in caso di emergenza, salvando vite e riducendo le conseguenze di queste malattie devastanti.

Grazie ancora ai G.A.S. per il loro grande cuore e per aver scelto di sostenere la nostra causa. E grazie a tutti voi che avete partecipato a questo evento, siete parte di questo progetto e della nostra missione per fermare la meningite!

Rimaniamo in contatto e continuate a seguirci per aggiornamenti sul nostro progetto e sulle prossime iniziative. Insieme possiamo fare la differenza!

Fonte: Associazione Stop alla Meningite ODV