Teatro a Km 0 per raccontare la vicenda della Gkn di Campi Bisenzio, per la stagione del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Sabato 28 febbraio 2026 alle 21.30, la Compagnia Altroteatro presenta ‘La fabbrica dei sogni’. Regia di Antonello Nave. Tratto dal libro di Valentina Baronti. Dopo lo spettacolo ci sarà l’intervista alla scrittrice curata da Cinzia D’Ugo.

La voce narrante è quella di una donna nata in una famiglia contadina e operaia. Il luogo è una fabbrica abbandonata dal padrone, che gli operai si ostinano a non abbandonare: la Gkn di Campi Bisenzio. Quando Agata incontra questa lotta, dopo il licenziamento di 500 operai e la chiusura dello stabilimento, succede un miracolo: la vita e la scrittura, l’amore e le storie insorgono. E un percorso di generazioni legate da memorie di fame e olivi, di semiassi e dignità, si stende sulla pagina.

Da “una stanza tutta per sé” a “una fabbrica tutta per noi”. Le vite si trasformano tra mobilitazioni, assemblee, convergenza con altri movimenti, azionariato popolare, progetti di riconversione ecologica, intelligenza e cultura collettiva. Come raccontare una storia operaia, se non hai ereditato il privilegio di crescere in una casa piena di libri? Può la scrittura essere un destino, in chi ha assaggiato nella minestra dei nonni il peso dell’analfabetismo, il timore e la riverenza verso i libri e la cultura alta?

Se gli scrittori borghesi hanno colto della fabbrica la serialità della produzione e il tempo morto dell’alienazione, la scrittrice con una famiglia operaia alle spalle trova, in un progetto di fabbrica socialmente integrata e reindustrializzata dal basso, la condizione stessa per raccontarsi, intrecciando questioni di genere e classe. Non la fabbrica che inquina, ma la fabbrica dei sogni che si fanno scrittura, speranza e desiderio.

“Al servizio della cultura per un mondo migliore”. Quando una comunità e il suo Teatro si identificano in una sola cosa. Con questo slogan e questo spirito, torna, con un pieno di appuntamenti, la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze), edizione 2025 -2026. Da ottobre a maggio inanella una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

Presentazione della stagione - La nuova stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Regina Margherita di Marcialla, anche questa volta, come ogni anno, avrà un palinsesto degli spettacoli ricco di eventi teatrali e musicali. Degna di nota quest’anno sarà la collaborazione con l’associazione “Amici della Musica” di Tavarnelle con la quale l’Associazione Culturale Marcialla organizzerà ben quattro concerti di musica classica tra ottobre e gennaio 2026. “Siamo onorati di questa nuova collaborazione – spiegano il direttore artistico Italo Pecoretti e il presidente dell’Associazione Culturale Marcialla, Damiano Masini - la grande scommessa sarà quella di offrire al pubblico una nuova rassegna di concerti per assistere in teatro a concerti di musica classica. Gli ‘Amici della Musica’ sono molto conosciuti per l’organizzazione dei concerti estivi presso Badia a Passignano riscuotendo ormai da anni un incredibile successo”. “Sfogliando il programma della stagione si vorrebbe sottolineare gli appuntamenti musicali che ci terranno compagnia: il 10 gennaio sarà nostro ospite Bobo Rondelli, eclettico artista livornese, attore, cantante, musicista ex leader degli Ottavo Padiglione, per la rassegna Jazz & Wine salirà sul palco sabato 14 febbraio Francesco Cangi & The Lonely Rockets e sabato 7 marzo il trio Spinetti – Cantini – Canelli con il nuovo disco”. Da non dimenticare la rassegna teatro ragazzi che vedrà questa stagione in programma tre spettacoli di grandissimo valore culturale.

Tutto il programma in dettaglio nel sito web www.teatromargherita.org.

La direzione artistica è affidata a Italo Pecoretti, coadiuvato da Ornella Detti e Laura Masini, Damiano Masini, che si dividono teatro ragazzi e teatro contemporaneo, musica, jazz & wine, teatro popolare toscano e altri eventi. La sezione Km 0 è a cura di Filippo Giachini, Licia Buracchi e Valentina Paoletti. La parte formazione è curata da Teatro Riflesso.

Organizzazione generale dell’Associazione Culturale Marcialla, con il contributo e la collaborazione del Comune di Barberino Tavarnelle, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Music Pool, Teatro Riflesso, Il Teatro delle Dodici Lune, Amici della Musica.

Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla (Firenze)

Prezzo dei biglietti: varia da 8 a 12 euro, in base al tipo di spettacolo

Fonte: Ufficio Stampa

