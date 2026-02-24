La V^a rassegna teatrale in vernacolo ShalominScena è arrivata al suo quarto spettacolo, che si terrà domenica 1° marzo al Teatro Shalom di Empoli.

Alle ore 16:30, la Compagnia teatrale di Marcignana presenterà 'Quel certo non so che' di Antonella Zucchini, uno spettacolo in tre atti con una regia di gruppo.

Seguiranno poi altre due date, con 'Nonne squillo' e 'Fichi d'India e girasoli', rispettivamente domenica 8 e domenica 22 marzo.

Per info: Compagnia teatrale Marcignana Tel. 370 3178211

Alice Nanni