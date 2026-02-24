Bundu al Teatro Tenda di Firenze: "Non è un appuntamento elettorale"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Sabato 28 febbraio 2026, alle 11:00 ci sarà l'incontro. È previsto poi un punto stampa alle 12:00. A breve maggiori dettagli sulla giornata

"La guerra e il venire meno di qualsiasi equilibrio uscito dalla seconda guerra mondiale stanno sconvolgendo il tempo presente. È necessario aprire una fase nuova che rimetta al centro persone, territori e bisogni reali, partendo dall’ascolto e dall’accoglienza nei quartieri, nei luoghi di lavoro, di studio, di relazione e di socialità. Accoglienza come pratica politica: includere, ricostruire legami, riconoscere le differenze come una ricchezza".

Inizia così un testo che è stato inviato oggi per rilanciare la partecipazione alla giornata del 28 febbraio al Teatro Tenda di Firenze (Teatro Carriere Carrara). 

"Viste le domande arrivate, è importante chiarirlo: non è un appuntamento elettorale e non vogliamo costituire un nuovo soggetto politico. C'è il massimo rispetto dei percorsi esistenti. 

Le tante risposte e adesioni già arrivate confermano che però l'idea di alternativa ha bisogno di poter respirare, incontrandoci di persona tra chiunque continua a pensare che un altro mondo è possibile e necessario.

Questione sociale e ambientale, lotta contro ogni forma di discriminazione, centralità del lavoro, contrasto a un modello di sviluppo insostenibile, cura della salute fisica e mentale delle persone: tutto si tiene in una società dove il senso di solitudine si fa sempre più forte.

L'alternativa o vive nella società, o non può esistere. Per questo rilanciamo l'invito, perché il 28 possa essere l'inizio di un percorso, da mettere a disposizione di chiunque sia interessato.

A breve daremo maggiori dettagli sulla giornata".

Fonte: Antonella Bundu - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
24 Febbraio 2026

Parte il progetto Polis: passaporti anche negli uffici postali di Firenze

Negli uffici postali di Firenze è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. La novità è stata illustrata stamattina, nella sede di Firenze Campo Marte in via del [...]

Regione Toscana
Attualità
24 Febbraio 2026

'Decreto Bollette' bocciato da Federconsumatori Toscana e Spi Cgil Firenze

Decreto Bollette, la bocciatura di Federconsumatori Toscana e Spi Cgil fiorentino: “Intervento selettivo e insufficiente, bonus dimezzati e aiuti solo sulla carta. Servono correzioni immediate e risposte concrete, non pubblicità [...]

Firenze
Attualità
24 Febbraio 2026
Alessandro baldi

Alessandro Baldi confermato Presidente Confesercenti Sesto Fiorentino

Prosegue con l’assemblea del Comune di Sesto Fiorentino la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. La nuova Presidenza del Comune [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina