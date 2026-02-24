Treni sospesi sulla linea Roma-Firenze per verifiche tecniche nel Fiorentino

Circolazione ferroviaria temporaneamente sospesa dalle 7:15 sulla linea convenzionale Roma-Firenze, nel tratto compreso tra Incisa e Rignano sull’Arno, per consentire verifiche tecniche alla linea.

La sospensione riguarda il segmento nel territorio del Fiorentino e sta causando ripercussioni su diversi collegamenti nazionali e regionali. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, i treni Euronight e Regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.

Tra i convogli coinvolti figura l’Euronight 295 München Hauptbahnhof – Tarvisio Boscoverde – Roma Tiburtina. Complessivamente risultano cancellati o parzialmente cancellati 14 treni regionali.

Disagi si erano già verificati nella giornata precedente in prossimità di Rignano sull’Arno, lungo la linea Firenze-Arezzo, a seguito di accertamenti sulla linea elettrica resi necessari dopo un principio di incendio a un locomotore.

