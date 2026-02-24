Dei ladri si aggirano nel Museo Leonardiano di Vinci intenti a rubare la Gioconda, ma alla fine vengono conquistati dal fascino delle cose leonardiane.

È la trama del video lanciato in questi giorni dal Comune di Vinci per promuovere l’Anno dell’Ingegno, il 2026, per il quale è stato presentato il calendario degli eventi a fine gennaio.

Il video, che è stato girato nelle sale del Museo e nella sezione “Leonardo e la pittura”, è stato realizzato dalla lucchese Polyedric Visions sotto la regia di Lavinia Andreini.

Nello staff che ha realizzato il video anche Alessandro Rizzello, che ha curato la direzione della fotografia, e Noa Boucquillon, operatore di ripresa. Al drone Paolo Frugoli, mentre la storyboard è stata realizzata da Rebecca Tozzetti.

Il video è pubblicato sul canale Youtube del Comune di Vinci al link: https://youtu.be/-1ZIQnR7RoM.

“Mi fa particolarmente piacere il lancio del video promozionale dedicato all’Anno dell’Ingegno 2026, un progetto che rappresenta un tassello importante nel percorso di valorizzazione della nostra città - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. L’Anno dell’Ingegno sarà un’occasione straordinaria per rafforzare il ruolo di Vinci come luogo natale di Leonardo e come destinazione culturale di eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche tra arte, paesaggio e tradizioni. Continueremo a investire in una promozione che unisca qualità, innovazione e rispetto della nostra storia, per attrarre un turismo sempre più consapevole e internazionale. Vinci è pronta a vivere un 2026 all’insegna della creatività, dell’ingegno e della bellezza”.

Così Clarissa Pasquali, consigliera comunale delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari: “La produzione del video promozionale per il 2026, ispirata al tema dell’Ingegno, intende raccontare e valorizzare la città di Vinci come luogo d’origine di Leonardo, ma anche come destinazione turistica in cui si trova il primo museo a lui interamente dedicato. Un sentito ringraziamento va alla produzione Polyedric Vision, alla Pro Loco di Vinci e a tutte le persone che si sono messe a disposizione davanti alle telecamere. L’obiettivo rimane quello di restituire le molteplici identità della città — culturali, naturalistiche ed enogastronomiche — per promuovere un turismo lento, consapevole e di qualità”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa