Volterra a Tavola con il Territorio: successo per la seconda edizione

Attualità Volterra
Condividi su:
Leggi su mobile

Grande partecipazione e riscontro positivo per 'Volterra a Tavola con il Territorio'

Grande partecipazione e riscontro positivo per “Volterra a Tavola con il Territorio”, l’evento promosso da Confesercenti Val di Cecina in collaborazione con Vetrina Toscana e la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. La manifestazione si è articolata in tre date nel mese di febbraio, registrando ogni volta un’ottima partecipazione di pubblico e numerose prenotazioni, a conferma dell’interesse crescente verso un format capace di valorizzare la città di Volterra in modo autentico e coinvolgente.

L’iniziativa ha saputo coniugare in modo armonico arte storia e cultura messe insieme dalla Guida Turistica Claudia Meucci, con l’eccellenza enogastronomica locale, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa e immersiva. Un connubio vincente che ha esaltato l’identità del territorio, mettendo al centro le produzioni tipiche e il patrimonio storico- culturale della città.

Confesercenti Val di Cecina esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: l’obiettivo di creare un evento capace di unire promozione turistica, valorizzazione culturale e sostegno alle attività locali è stato pienamente centrato. La sinergia tra istituzioni, associazioni e operatori del settore si è dimostrata ancora una volta fondamentale per rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio. La seconda edizione si chiude quindi con un bilancio positivo, ponendo basi solide per la crescita futura dell’iniziativa e per nuove occasioni di valorizzazione delle eccellenze locali.

Fonte: Confesercenti Valdera Cuoio Valdicecina

Notizie correlate

Volterra
Attualità
16 Febbraio 2026

Torna 'Volterra a tavola con il territorio': l'itinerario gastronomico culturale firmato Confersercenti

A Volterra torna l'itinerario gastronomico culturale firmato Confersercenti con 'Volterra a tavola con il territorio'. Un percorso culturale e gastronomico inserito nel programma regionale 'Appunti di Viaggio', pensato per turisti [...]

San Giuliano
Cronaca
2 Febbraio 2026

Bombole di gas irregolari: tre denunce tra San Giuliano, Vicopisano e Volterra

Grazie a una serie di controlli, la Guardia di Finanza di Pisa ha individuato delle bombole di GPL esposte ai raggi solari, senza protezioni o prive delle necessarie certificazioni antincendio. [...]

Volterra
Attualità
29 Gennaio 2026

Welfare culturale e prescrizione sociale, da Volterra l’impulso a innovare le politiche locali

Il welfare culturale e la prescrizione sociale sono stati oggi al centro dell’incontro che ha riunito a Volterra amministratori, esperti e operatori. L’iniziativa, promossa da Anci Toscana nell’ambito del progetto “Comunità [...]



Tutte le notizie di Volterra

<< Indietro

torna a inizio pagina