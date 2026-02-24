Volterra a Tavola con il Territorio: successo per la seconda edizione

Grande partecipazione e riscontro positivo per “Volterra a Tavola con il Territorio”, l’evento promosso da Confesercenti Val di Cecina in collaborazione con Vetrina Toscana e la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. La manifestazione si è articolata in tre date nel mese di febbraio, registrando ogni volta un’ottima partecipazione di pubblico e numerose prenotazioni, a conferma dell’interesse crescente verso un format capace di valorizzare la città di Volterra in modo autentico e coinvolgente.

L’iniziativa ha saputo coniugare in modo armonico arte storia e cultura messe insieme dalla Guida Turistica Claudia Meucci, con l’eccellenza enogastronomica locale, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa e immersiva. Un connubio vincente che ha esaltato l’identità del territorio, mettendo al centro le produzioni tipiche e il patrimonio storico- culturale della città.

Confesercenti Val di Cecina esprime soddisfazione per il risultato raggiunto: l’obiettivo di creare un evento capace di unire promozione turistica, valorizzazione culturale e sostegno alle attività locali è stato pienamente centrato. La sinergia tra istituzioni, associazioni e operatori del settore si è dimostrata ancora una volta fondamentale per rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio. La seconda edizione si chiude quindi con un bilancio positivo, ponendo basi solide per la crescita futura dell’iniziativa e per nuove occasioni di valorizzazione delle eccellenze locali.

Fonte: Confesercenti Valdera Cuoio Valdicecina

