A Castelfiorentino i campionati regionali di kickboxing

Si preannuncia una domenica di grandi sfide a Castelfiorentino. Al Palazzetto dello Sport (PalaGilardetti) di Via XXV Aprile è infatti in programma la seconda fase dei Campionati regionali di kickboxing, disciplina sportiva che combina la tecnica del pugilato con le arti marziali.

Oltre 200 atleti provenienti da tutta la Toscana si contenderanno il titolo regionale. Domenica mattina, 1° marzo, il ritrovo è fissato alle ore 9.00 al PalaGilardetti di Via XXV Aprile, dove alle 10.00 è previsto l’avvio delle gare nelle diverse specialità, point fight (PF), light contact (LC) e kicklight (KL), che si si protrarranno fino al ,alle 17.00 circa.

L’evento sportivo è promosso dalla FederKombat Toscana, il Comitato Regionale della Federazione Italiana di Kickboxing, al cui vertice c’è il castellano Moreno Sanità (esperto di arti marziali e più volte campione italiano e regionale di Kickboxing), mentre l’organizzazione è a cura della Polisportiva I’Giglio, con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

“Siamo felici di ospitare un campionato regionale di questa disciplina che ha un legame particolare con la nostra comunità – dichiara la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì. Avere avuto atleti di spessore nazionale come Moreno Sanità, che hanno saputo suscitare forte interesse in questo sport anche tra i giovani, ci riempie di soddisfazione e orgoglio. Ringrazio la nostra Polisportiva I’Giglio, e in particolare Stefano Cinci, per l’impegno costante nel promuovere corsi di allenamento nelle varie specialità e per l’organizzazione di eventi di questo livello. Ringrazio infine FederKombat per averci scelto per un appuntamento così rilevante che ci dà modo di mostrare la nostra accoglienza ad un pubblico esterno e di far conoscere e apprezzare le nostre infrastrutture sportive”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa