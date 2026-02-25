Abbandoni di rifiuti: a gennaio a Empoli 163 controlli, una denuncia e un camion sequestrato

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale è un’attività continua, strutturata e capillare che gli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale e il Servizio Ambientale del Comune di Empoli, portano avanti ogni giorno, durante tutto l’anno, con controlli sistematici, verifiche puntuali e attività di prevenzione che interessano l’intero territorio comunale.

Via Volta

Nel mese di gennaio 2026 l’attenzione si è concentrata in modo particolare su alcune aree dove il fenomeno si è manifestato in maniera più evidente: via Aldo Moro e la sua scorta, via Pratovecchio, via Rozzalupi, via D’Ormicello, via Poggio Piedi e via Volta. Si tratta di situazioni più eclatanti che emergono dal report mensile, ma che rappresentano solo una parte del lavoro quotidiano svolto su tutto il territorio.

Via di Pratovecchio

Nel dettaglio, gli Ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 163 controlli e ispezionato 312 sacchi di rifiuti. Sono stati rilevati accumuli di rifiuti ingombranti – tra cui materassi, una rete e pensili – oltre a numerosi sacchi neri e trasparenti contenenti rifiuti domiciliari indifferenziati, imballaggi e altri materiali. Il valore complessivo delle sanzioni elevate ammonta a 310 euro.

Via D'Ormicello

In via Pratovecchio è stata ispezionata una distesa di sacchi trasparenti contenenti rifiuti domiciliari indifferenziati; in via Aldo Moro sei grossi sacchi neri abbandonati a margine della strada; in via Poggio Piedi sacchi di varie dimensioni e un pensile da arredamento; in via Volta, in zona orti sociali, contenitori per imballaggi riempiti impropriamente con rifiuti domestici e un carrello della spesa abbandonato con rifiuti al suo interno.

Via Rozzalupi

In via Rozzalupi, all’angolo della strada, sono stati rinvenuti due materassi, una rete, quattro sacchi neri e una scatola contenente vari materiali; in via D’Ormicello, ai piedi della campana del vetro, sono stati lasciati numerosi sacchetti di provenienza domiciliare.

L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE – Nel mese di gennaio 2026, per quanto concerne l'attività di natura ambientale, il nucleo edilizia ambiente della Polizia Locale comando di Empoli ha denunciato un cittadino titolare di una confezione tessile, ai sensi dell'art. 256 del Testo unico ambientale, a seguito delle indagini espletate per l'abbandono di rifiuti in località Sant'Anna.

Via Poggio Piedi

È stato posto sotto sequestro penale uno scarrabile, posizionato in località Terrafino, colmo di rifiuti, con l'apertura di un fascicolo in Procura contro ignoti.

Sono in corso le indagini di polizia giudiziaria per gli altri abbandoni di rifiuti seguiti dagli Ispettori ambientali di Alia (via Sottopoggio per San Donato, via Monteboro, via Sant'Anna-Pratovecchio, via Viaccia e via del Molin Nuovo).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

