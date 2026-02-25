Agricoltura e Maltempo in Toscana, Avs: "Serve una legge sul clima"

Il gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione a firma del consigliere Massimiliano Ghimenti, in merito al rischio di perdita dei contributi per le imprese cerealicole toscane colpite dagli eccezionali eventi meteorologici dell’inverno 2024–2025.

“Le piogge persistenti e di intensità record hanno reso impraticabili vaste superfici agricole, impedendo la semina delle colture di grano, orzo, avena, farro e compromettendo in modo grave la stagione produttiva, in particolare nei territori della Maremma, del Senese e dell’Aretino – commenta Ghimenti - Secondo i dati del Servizio Idrogeologico Regionale, nel solo mese di gennaio le precipitazioni hanno superato i 150 mm, con incrementi fino al +70% rispetto alla media trentennale e punte del +94% nelle aree costiere meridionali”

“Una situazione non sostenibile per troppe imprese agricole toscane che, oltre al danno economico diretto derivante dalle mancate produzioni rischiano anche di perdere i contributi e di incorrere in sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di rotazione colturale”

“Non possiamo chiedere agli agricoltori di rispettare obblighi tecnici quando le condizioni climatiche hanno reso materialmente impossibile la semina – dichiara Ghimenti – Serve un intervento immediato della Regione per attivare le deroghe temporanee previste dalla normativa europea in caso di eventi meteorologici avversi”.

“Per AVS l’agricoltura toscana non rappresenta soltanto un comparto economico strategico, ma un presidio fondamentale per la tutela del paesaggio e la prevenzione del dissesto idrogeologico. Le colline coltivate a grano, gli oliveti terrazzati, i campi che disegnano il paesaggio regionale sono parte integrante dell’identità della Toscana e della sua attrattività internazionale.”

“Difendere le imprese agricole quindi significa difendere tutto il territorio e il lavoro di chi ogni giorno lo cura e lo mantiene vivo.

“È evidente – insiste Ghimenti – che sia sempre più impellente una legge sul clima che permetta di agire con urgenza e determinazione, prevedendo azioni di aiuto e tutela anche della nostra economia verso eventi e danni climatici che, sempre con più frequenza, rischiano di gravare solo su cittadini e imprese.”

“Importante in questa fase la risposta dell’assessore Marras che si è subito attivato con i propri uffici per fare quanto nelle possibilità della Regione. Adesso - chiude il consigliere di AVS - aspettiamo un interesse anche dal Governo e dal Ministero dell’agricoltura per dare risposte ad un settore strategico per la Toscana e per tutto il Paese".