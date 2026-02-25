Alessio Pucci nuovo coach della DR2 Gialloblu Castelfiorentino

E’ Alessio Pucci il nuovo allenatore della Divisione Regionale 2 targata Gialloblu Castelfiorentino. Il tecnico castellano ha accolto la proposta della società di prendere in mano il timone della squadra dopo che Renato Gasperoni, per motivi personali, è stato costretto a lasciare l’incarico. E proprio a coach Gasperoni va il pensiero e il forte abbraccio di tutta la famiglia gialloblu: a lui il ringraziamento per l’impegno e la passione profusi fino ad oggi, con l’augurio di rivederlo quanto prima sul parquet.

Alessio Pucci, dopo alcuni anni lontano dal campo, ha deciso di rimettersi in gioco accogliendo una sfida impegnativa ma anche stimolante, con un duplice obiettivo: il primo riguarda la crescita di un gruppo giovanissimo, il secondo, più strettamente legato alla classifica, è quello di inseguire una salvezza ancora tutta da conquistare.

“Ringrazio la società per avermi proposto questo incarico che ho accettato con grande entusiasmo – racconta Alessio -. Torno sul campo dopo qualche anno di pausa dovuto ad impegni familiari, di lavoro e qualche situazione di salute. Ho accettato perché mi è sembrata la situazione giusta per ricominciare, ma anche per senso di responsabilità vista la situazione d’urgenza che si è venuta a creare e, non per ultimo, per la stima e l’amicizia che nutro verso Renato Gasperoni, al quale va un caloroso in bocca al lupo. Riguardo alla squadra e agli obiettivi, penso che dovremo porci un obiettivo a breve scadenza, ovvero quello di mantenere la categoria, ed uno a medio-lungo termine, che a mio parere dovrà essere quello di creare un contesto in cui i ragazzi possano crescere e fare esperienza. Ho molta fiducia in loro, hanno grandi margini su cui poter lavorare e questo deve essere un dato incoraggiante, ma dovranno anche fare necessariamente un salto di qualità in termini di mentalità, e sarà mio compito quello di renderli consapevoli di ciò che sono e dei giocatori che potranno diventare. Un ultimo pensiero a Renato, a cui va il mio abbraccio: ti aspettiamo sul campo”.

Ad Alessio, dunque, il bentornato e gli auguri di buon lavoro, certi che la sua competenza e la sua esperienza rappresenteranno i fari guida per questo giovanissimo Gialloblu.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate