Montelupo Fiorentino: aperta la selezione per la direzione scientifica del Sistema Museale

Un'occasione per contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale di Montelupo Fiorentino. Il Comune di Montelupo ha indetto una selezione per individuare un/una professionista a cui affidare la direzione scientifica del sistema museale di Montelupo Fiorentino, con un riferimento particolare al Museo della Ceramica, al Museo Archeologico e al Parco Naturalistico della Villa Romana del Vergigno.

La figura selezionata sarà garante delle attività museali sotto il profilo scientifico e opererà in raccordo con l’amministrazione comunale. Tra i principali compiti rientrano la predisposizione di piani finalizzati alla valorizzazione e promozione del patrimonio, la definizione di piani di studio e ricerca per la valorizzazione delle collezioni, la collaborazione con gli enti preposti alla tutela delle attività archeologiche e storico artistiche, l'elaborazione di criteri di esposizione delle raccolte. La figura incaricata dovrà inoltre relazionare annualmente sugli obiettivi raggiunti in coerenza con la programmazione dell'ente.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, Storia dell’Arte o Archeologia, secondo le classi indicate nell'avviso. È richiesta inoltre un’esperienza professionale specifica di almeno cinque anni nelle materie oggetto dell’incarico, maturata presso istituzioni pubbliche o private. I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso agli incarichi nella pubblica amministrazione, come dettagliato nel bando.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2026.

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Montelupo Fiorentino – Ufficio Personale Viale Cento Fiori n. 34 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Consegna diretta all’Ufficio Unico del Comune, negli orari di apertura al pubblico.

PEC all’indirizzo: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it utilizzando una casella di posta elettronica certificata personale e indicando nell’oggetto la dicitura prevista dall’avviso.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Montelupo Fiorentino nella sezione dedicata BANDI E AVVISI.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa