AVIS Montaione traccia il bilancio dell'anno: comunità, iniziative e donazioni

AVIS Montaione fa il punto sulle attività dell'anno appena trascorso, condividendo in una nota la relazione associativa del Consiglio Direttivo. Tra iniziative culturali, momenti di festa e progetti di sensibilizzazione alla donazione di sangue, la sezione ha confermato il proprio ruolo di riferimento per la comunità, rafforzando i legami con i donatori e le realtà locali. Nel corso dell'Assemblea annuale, che si è tenuta lo scorso 20 febbraio, sono stati presentati i dati sulle raccolte di sangue e plasma, le iniziative più significative e le sfide future, con un particolare focus sul coinvolgimento dei giovani e sul consolidamento delle attività associative. Un'occasione, infine, per celebrare la generosità di chi dona vita e speranza con impegno costante e discreto.

La nota integrale

"Desidero porgere a tutti voi un cordiale saluto e un sincero ringraziamento per la partecipazione alla nostra Assemblea. È un piacere ritrovarvi in quello che rappresenta il più importante momento della nostra vita associativa.

Prima di avviare i lavori, desidero esprimere, a nome dell’intero Consiglio Direttivo, un sentito ringraziamento alla Misericordia di Montaione per la cortese concessione degli spazi che ci ospitano questa sera per l’apericena e l’assemblea. Tale disponibilità è testimonianza di un legame solido e duraturo, rafforzato dalle numerose iniziative che ci hanno visti collaborare e che, ne sono certo, continueranno a vederci fianco a fianco anche in futuro.

L’Assemblea annuale rappresenta, per il Consiglio Direttivo, un momento istituzionale fondamentale per offrire ai soci un quadro trasparente e aggiornato dello stato di salute dell’Associazione; per i soci, costituisce l’occasione per conoscere nel dettaglio le attività e gli impegni che AVIS Montaione ha portato avanti nell’anno appena trascorso.

Nel corso dell’anno abbiamo vissuto momenti significativi della nostra vita associativa: occasioni di serenità e condivisione, ma anche momenti di confronto e riflessione, indispensabili per riaffermare il nostro impegno e rinsaldare i valori che ci guidano.

Ci siamo inoltre impegnati nel miglioramento della gestione documentale, amministrativa e contabile, nonché nel rafforzamento dei rapporti con i nostri associati. È stato rinnovato l’accordo di locazione per la stanza in via Roma, al fine di garantire una presenza costante sul territorio e disporre di un punto di riferimento per le iniziative future.

Nel mese di maggio abbiamo partecipato a un concerto della DreamFloyd Band, con l’obiettivo di promuovere la donazione di sangue.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, abbiamo donato al centro trasfusionale di Castelfiorentino un televisore con supporto, per contribuire a rendere più confortevole il momento della donazione per TUTTI i donatori. Il 17 giugno abbiamo inoltre celebrato la ricorrenza con un aperitivo in Piazza del Monumento, curato da I'Rifrullo.

Inoltre, nella settimana antecedente alla festa mondiale del donatore di sangue abbiamo coinvolto anche alcune attività commerciali del territorio — Bar I' Divino, L'Antica Vineria e Pasticceria Filli — che hanno dedicato per l’intera settimana un prodotto simbolico ai donatori di sangue.

Nel mese di luglio abbiamo organizzato la consueta “Festa del Donatore”, registrando una buona partecipazione di soci e concittadini. Nel 2025 abbiamo celebrato il 41° anniversario della nostra sezione con una giornata dedicata ai donatori e alle consorelle presso il Casablanca, in un momento partecipato e significativo.

Abbiamo inoltre preso parte alla Tartufesta, in collaborazione con la Misericordia di Montaione, e all’iniziativa “La casa di Babbo Natale a San Vivaldo”, grazie alla concessione di uno spazio presso il convento da parte di Fra Stefano.

Sul piano della comunicazione, stiamo lavorando per potenziare la nostra presenza attraverso un utilizzo sempre più consapevole e mirato dei social network, della posta elettronica e delle applicazioni di messaggistica, con l’intento di rimanere al passo con i tempi e di avvicinare in particolare le nuove generazioni.

Nel corso della presente Assemblea saranno sottoposti all’approvazione il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio di previsione 2026. Saranno inoltre nominati i delegati per l’Assemblea Zonale che si terrà a Certaldo il prossimo 11 marzo.

Per quanto riguarda i dati della nostra sezione, nel 2025 la raccolta di sangue e plasma ha registrato una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente: 277 unità raccolte contro le 286 del 2024, con 141 donatori effettivi.

L’analisi di questi numeri evidenzia come il lavoro di sensibilizzazione svolto abbia consentito di mantenere sostanzialmente stabile il livello delle donazioni, senza tuttavia determinare un incremento significativo. Sarà pertanto necessario concentrare gli sforzi sull’ampliamento del bacino dei giovani donatori, prestare attenzione a coloro che rischiano la cancellazione dal libro soci e coinvolgere attivamente tutti nelle iniziative associative, affinché sia chiaro che la nostra presenza è concreta e il nostro operato fondamentale per la comunità.

Permangono tuttavia criticità già note, legate in particolare al crescente carico burocratico. Gli adempimenti amministrativi richiedono un impegno considerevole da parte del Consiglio Direttivo, spesso difficilmente conciliabile con gli impegni lavorativi

e personali, anche alla luce di normative e regolamenti talvolta complessi.

Desidero infine rivolgere un ringraziamento speciale alle nove persone che nel 2025 si sono avvicinate ad AVIS effettuando la loro prima donazione, così come a tutti i donatori attivi che hanno continuato a offrire sangue e plasma con costanza e generosità. Il vostro impegno, silenzioso, anonimo e gratuito, rappresenta un esempio autentico di solidarietà e un valore inestimabile per la collettività. Siate orgogliosi di essere donatori di sangue: donatori di vita e di speranza.

Concludo con un ringraziamento personale ai membri del Consiglio Direttivo: senza il loro contributo di esperienza, passione e dedizione, la nostra Associazione sarebbe certamente più povera, ricordando che chi ha bisogno non ha scelta, chi può aiutarlo sì".

