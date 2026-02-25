Avvistato nella frazione di Anselmo un avvoltoio collorosso

Attualità Montespertoli
Il volatile era già stato avvistato a Lastra a Signa. Non rappresenterebbe un pericolo per l'uomo né per la fauna locale

Uno spettacolare e insolito avvistamento ha avuto luogo nella frazione montespertolese di Anselmo, dove un residente ha scorto un avvoltoio collorosso, un volatile esotico originario dell'America. La notizia è stata riportata da La Nazione.

L'animale, noto anche come avvoltoio tacchino, sarebbe arrivato nella frazione nei giorni scorsi. Come racconta lo stesso residente sui social: "È arrivato ieri in volo. L'ho visto divorare una talpa".

Nonostante non sia un animale autoctono, non rappresenterebbe, come confermato dal noto divulgatore scientifico Willy Guasti (Zoosparkle sui social), alcun pericolo né per l’uomo né per la fauna locale, dal momento che si nutre di carcasse animali.

Rimane comunque inusuale il suo avvistamento nelle campagne di Montespertoli. Come si legge anche dai commenti al post, il volatile potrebbe essere lo stesso che si aggirava nelle campagne di Lastra a Signa, avvistato a settembre scorso. Data la vicinanza tra i due comuni, è probabile che l'uccello abbia raggiunto in volo il territorio di Montespertoli.

Il volatile, che era stato 'adottato' dalla popolazione - tanto che alcuni lo avevano soprannominato "Franco, l'avvoltoio stanco" - dovrà essere recuperato dalle autorità per capire la provenienza dell'animale, presumibilmente cresciuto in cattività.

