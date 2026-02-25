Azione, PR e Smam Civica: "Case e fondi commerciali a saldo"

"Ormai le abitazioni e i fondi commerciali del centro storico di Santa Maria a Monte hanno raggiunto dei prezzi a saldo di fine stagione". Così in una nota il Coordinatore di Azione, Partito Repubblicano e SMAM civica Alberto Fausto Vanni

"Abbiamo fatto una ricerca insieme a due agenzie immobiliari di Santa Maria a Monte e abbiamo constatato che i prezzi al metro quadro sono ai minimi storici, fondi uso commerciale 300 a 500 euro il metro quadro, e le abitazioni anche meno. Poi abbiamo fatto il paragone con Bientina, cittadina vivace a pochi chilometri da Santa Maria. A Bientina i prezzi al metro quadro sono quattro, cinque volte più alti che qui. A questa realtà ci siamo posti la domanda, perché?

Ma vogliamo anzitutto esaminare alcune realtà immobiliari del centro storico Carducciano. Abbiamo fondi commerciali vuoti in piazza della Vittoria, la piazza principale di Santa Maria a Monte dove c’è il palazzo comunale, due banche, la caserma dei Carabinieri, a pochi metri Asl e l’ufficio postale, insomma i sevizi sono presenti, perché non c’è vita commerciale? Sicuramente è un argomento che viene da lontano, ma una amministrazione dovrebbe porsi questo interrogativo e di conseguenza dare delle risposte concrete.

Un centro meraviglioso, fatto a chiocciola, unico nel centro Italia, con tanta storia e personaggi che hanno vissuto qui come la famiglia Carducci e la famiglia Galilei. A nostro avviso sono le scelte infelici dell’amministrazione comunale che non dando sevizi indispensabili come i parcheggi, il paese si è svuotato e le attività hanno chiuso o sono migrate in altre zone.

Noi siamo certi che con un piano di sviluppo del centro storico, ben fatto e condiviso con la popolazione darebbe un futuro e nuova vita a questo meraviglioso centro medievale. Ma soprattutto con un sevizio indispensabile come un parcheggio nella valle del Marchetti con la capienza di 250 posti auto e regolamentando il traffico nel centro, il valore degli immobili salirebbe a paragone della vicina Bientina"

Notizie correlate