Paura nel bosco delle Cerbaie: auto sfiorata da un'ascia

Cronaca
Il racconto di una donna che, tornando a casa in auto con il suo bambino, si è vista lanciare un'ascia da alcuni spacciatori

Si è vista lanciare contro un'ascia mentre attraversava in auto una delle strade del Bosco delle Cerbaie. È quanto successo a una donna residente nella zona fucecchiese delle Cerbaie. La notizia è stata riportata da Il Tirreno.

Secondo il racconto, la donna si trovava in macchina insieme al bambino di pochi mesi quando è successo il fatto. Mentre stava tornando a casa dopo alcune compere, percorrendo una delle strade che passano per il bosco, ha visto alcuni individui uscire dalla vegetazione, intenti a vendere sostanze stupefacenti a un conducente fermo a bordo strada. Entrambi sarebbero stati armati con una falce e un'ascia.

La donna, vedendo le due persone, ha deciso di proseguire facendo finta di niente e, preoccupata per l'incolumità del bambino in macchina, ha scelto di accelerare.

L'uomo con l'ascia, vedendo la macchina, avrebbe prima gridato qualcosa contro la donna e poi avrebbe lanciato l'arma, sfiorando soltanto l'auto. La donna, tornata a casa, si è poi rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia.

La zona delle Cerbaie non è nuova a episodi come questi: a gennaio, la sindaca Emma Donnini aveva incontrato i vertici provinciali e locali dell'Arma dei Carabinieri per fare il punto sulla sicurezza nell'area, anche alla luce delle iniziative dei residenti, puniti in un comitato per chiedere maggiore protezione contro spaccio e altri atti criminali.

Soltanto ieri, nella frazione di Orentano, nel comune di Castelfranco di Sotto, era stato arrestato dai carabinieri un 41enne nel bosco delle Cerbaie, colto in flagranza mentre preparava del crack, e in possesso di cocaina e hashish.

