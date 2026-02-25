'Castelfiorentino in scena': si rinnovo la rassegna amatoriale al Teatro del Popolo

La rassegna comincerà a partire da sabato 28 febbraio alle ore 21,00.

Nella variegata attività del Teatro del Popolo di Castelfiorentino trova spazio, ormai da anni, la rassegna riservata al teatro amatoriale. Si tratta di uno spicchio di stagione che offre a compagnie locali la possibilità di esibirsi con proposte curiose ed interessanti.

La rassegna “Castelfiorentino in scena” prevede 4 spettacoli. Il primo, in ordine di tempo, è in programma Sabato 28 febbraio alle ore 21,00 con Gat Teatro che porta in scena “De Bergerac” per la regia di Chiara Riondino. Lo spettacolo racconta la storia di Cirano, ma stasera Cirano, interpretato da Nicola Pannocchi, proprio non ne vuole sapere di replicare per l’ennesima volta tutto il dolore per il suo amore che non si compie. Ma Rossana, interpretata da Nicoletta Maria Loisi, e Cristiano, interpretato da Carlo Conforti, non ci stanno. Lo spettacolo si deve fare.

La rassegna proseguirà Sabato 14 marzo con Spiattori in “Unità di crisi”, per continuare Sabato 9 maggio con Gli Indisciplinati in “Tutte per una e una contro tutte”, per concludersi Sabato 16 maggio con Cerchio di Gesso in “E poi dicono dei matti”.

PREZZI

Posto unico € 9,00 (ridotto Soci Coop € 8,00)

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

