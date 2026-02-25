Certaldo, aperta la nuova corsia di uscita dal parcheggio di viale Matteotti

Il Comune di Certaldo informa la cittadinanza che a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 25 febbraio 2026 sarà ufficialmente aperta al pubblico la nuova corsia di uscita del parcheggio di superficie situato in viale Matteotti, nell’area comunale dietro la ex sala consiliare di via II Giugno.

Il parcheggio, realizzato e aperto nel 2024, era inizialmente dotato di un’unica corsia di accesso e uscita, regolata da impianto semaforico per consentire il senso unico alternato.

A seguito dell’approvazione del progetto di adeguamento da parte della Giunta Comunale (delibera n. 126 del 20/06/2025) e del completamento dei lavori nel 2026, è stata realizzata una corsia dedicata esclusivamente all’uscita, che consentirà una gestione più fluida e sicura dei flussi di traffico.

Nuova organizzazione della viabilità

Ingresso: dal varco originario posto dopo il civico 38 di viale Matteotti.

Uscita: dal nuovo varco situato in corrispondenza del civico 40.

All’uscita dal parcheggio sarà previsto:

· obbligo di STOP e di dare precedenza ai veicoli in transito su viale Matteotti;

· obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli in uscita.

Con l’entrata in funzione della nuova corsia, l’impianto semaforico rosso/verde precedentemente installato verrà disattivato e rimosso.

Sarà inoltre garantito il collegamento pedonale tra il parcheggio e il marciapiede di viale Matteotti mediante uno spazio dedicato tra l’edificio adiacente e le transenne parapedonali.

Il provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo