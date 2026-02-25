Conservò disegno della piccola Nadia Nencioni, donato alla Città Metropolitana

Attualità Vinci
Il dono dalla dirigente del Comprensivo di Vinci Tamara Blasi che fu insegnante di Nadia e Caterina, vittime della Strage di Via dei Georgofili

La Sindaca di Fucecchio e consigliera metropolitana Emma Donnini ha donato alla Sindaca della Città Metropolitana Sara Funaro, nel Consiglio in Palazzo Medici Riccardi, un disegno di Nadia Nencioni, da parte della dirigente dell'istituto comprensivo di Vinci Tamara Blasi, che alcuni mesi fa ha intitolato la scuola media di Sovigliana a Nadia e Caterina Nencioni, le due bambine di 9 anni e 50 giorni rimaste vittime della Strage di Via dei Georgofili, il 27 maggio del 1993.

Allora insegnante, Blasi fece la sua prima supplenza nella scuola e nella classe di Nadia. Conservò i disegni della classe, tra cui quello di Nadia. La dirigente ha chiesto ad Emma Donnini di farne dono alla Sindaca Sara Funaro e alla Città Metropolitana. Tutta l'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi, commossa, si è alzata in piedi applaudendo. Funaro ha proposto che questo ricordo importante sia collocato in un luogo visibile a tutti, anche perché possa essere utilizzato in occasioni particolari di memoria comune.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

