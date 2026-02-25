Convocato il Consiglio Comunale di Certaldo

Lunedì 2 marzo alle ore 18.30 in prima convocazione e alle ore 18.45 in seconda convocazione, si terrà il Consiglio Comunale in seduta straordinaria nella sala consiliare del Comune di Certaldo.

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Sindaco

Proposte di delibera:

· Lettura e approvazione del verbale delle sedute del Consiglio Comunale del 12 gennaio 2026 e del 2 febbraio 2026

· Bilancio preventivo 2026/2028 – Variazione (Settore Servizi Finanziari e Interni)

· Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei locali e degli spazi ai gruppi consiliari (Settore Servizi Trasversali)

Ordini del giorno e mozioni:

· Solidarietà e sostegno ad agenti e manifestanti coinvolti negli scontri del 31 gennaio 2026 a Torino – presentato dai gruppi Partito Democratico, Sarà Certaldo e Alleanza Verdi

· Interventi a tutela dell’incolumità pubblica in via Costa degli Alberti e salvaguardia del bene storico-architettonico e paesaggistico – presentata da Fratelli d’Italia

· Solidarietà alle forze dell’ordine vittime del pestaggio durante il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna – presentata da Fratelli d’Italia

· Contrarietà all’aumento del numero degli assessori regionali toscani – presentata da Lista Civica Più Certaldo

· 8 Marzo – Giornata internazionale dei diritti delle donne – presentata da Lista Civica Più Certaldo

· Programmazione interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nel territorio comunale – presentata da Lista Civica Più Certaldo

Interrogazioni:

· Riferimento alle dichiarazioni del Sindaco relative alla revisione della viabilità – presentata da Lista Civica Più Certaldo

· Esito della “mozione di adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE” – presentata da Fratelli d’Italia

