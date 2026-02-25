Convocato il Consiglio comunale di Certaldo: l'ordine del giorno

Si informa che il Consiglio Comunale di Certaldo è convocato in seduta straordinaria il prossimo 2 marzo 2026, alle ore 18:30 in prima convocazione e alle ore 18:45 in seconda convocazione, presso la sede consiliare.

All’ordine del giorno i seguenti punti:

1. Comunicazioni del Sindaco

Proposte di delibera:

· Lettura e approvazione del verbale delle sedute del Consiglio Comunale del 12 gennaio 2026 e del 2 febbraio 2026

· Bilancio preventivo 2026/2028 – Variazione (Settore Servizi Finanziari e Interni)

· Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei locali e degli spazi ai gruppi consiliari (Settore Servizi Trasversali)

Ordini del giorno e mozioni:

· Solidarietà e sostegno ad agenti e manifestanti coinvolti negli scontri del 31 gennaio 2026 a Torino – presentato dai gruppi Partito Democratico, Sarà Certaldo e Alleanza Verdi

· Interventi a tutela dell’incolumità pubblica in via Costa degli Alberti e salvaguardia del bene storico-architettonico e paesaggistico – presentata da Fratelli d’Italia

· Solidarietà alle forze dell’ordine vittime del pestaggio durante il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna – presentata da Fratelli d’Italia

· Contrarietà all’aumento del numero degli assessori regionali toscani – presentata da Lista Civica Più Certaldo

· 8 Marzo – Giornata internazionale dei diritti delle donne – presentata da Lista Civica Più Certaldo

· Programmazione interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nel territorio comunale – presentata da Lista Civica Più Certaldo

Interrogazioni:

· Riferimento alle dichiarazioni del Sindaco relative alla revisione della viabilità – presentata da Lista Civica Più Certaldo

· Esito della “mozione di adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE” – presentata da Fratelli d’Italia

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Certaldo

