Fdi presenta pacchetto interrogazioni sulle iniziative dell'assessore Manetti

Un pacchetto di interrogazioni di Fratelli d’Italia sulle iniziative dell’assessore alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti e sul suo coinvolgimento in esposizioni artistiche e culturali, sia nella sua attuale veste, che nei precedenti ruoli di portavoce del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e, successivamente, di capo di gabinetto dello stesso. Interrogazioni che trovano spunto dal recente caso dell’esposizione presso l’Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze dell’opera pittorica “Monna Cristina”, ritraente il volto della stessa Manetti, su cui sono state presentate due interrogazioni: una in Consiglio regionale a firma della capogruppo di FdI Chiara La Porta e del componente della commissione Cultura Matteo Zoppini, e una alla Camera dei Deputati presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura a Montecitorio Alessandro Amorese. Le altre interrogazioni sono relative ad alcune presentazioni in Italia e all’estero dell’ultimo libro scritto da Manetti e ai rapporti con il teatro Politeama di Prato. In aggiunta al pacchetto di interrogazioni Fratelli d'Italia ha presentato anche domanda di accesso agli atti su altri eventi attinenti attività di Cristina Manetti.