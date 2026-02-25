Fiano, nuovi disagi per i lavori sull'acquedotto: la denuncia di Più Certaldo

A distanza di dieci giorni dalla precedente nota, il gruppo consiliare Più Certaldo torna a criticare l’operato dell’amministrazione comunale in merito ai lavori sull’acquedotto nella frazione, tornando a sollevare il tema della programmazione degli interventi.

I civici ricordano come già nei giorni scorsi avessero denunciato gli scavi effettuati su un asfalto appena rifatto e una comunicazione ritenuta tardiva sulla chiusura della strada, contestando inoltre la scelta di intervenire con una semplice riparazione su un tubo giudicato ormai deteriorato. Critiche che si riaccendono alla luce del nuovo intervento previsto domani lungo la SP 79 'Lucardese', che comporterà una nuova interruzione della viabilità e ulteriori scavi sulla strada recentemente riqualificata.

La nota di Più Certaldo

"Il tempo da ragione a Piu Certaldo che, appena 10 giorni fa, aveva denunciato la mancanza di programmazione degli interventi che hanno portato a scavare sull’asfalto appena rifatto nella frazione.

Nella nota, oltre a lamentare una comunicazione tardiva relativamente alla chiusura della strada, i civici hanno puntato il dito contro la scelta di “rattoppare” un tubo che evidentemente, a causa delle numerose richieste di intervento, versa in cattivo stato di conservazione, dichiarando che sarebbe stato opportuno far coincidere l’intervento di sostituzione dell’intero tubo con i lavori di riqualificazione appena conclusi.

Domani giovedì 26 febbraio è prevista un’ulteriore interruzione della viabilità lungo la SP 79 “Lucardese” per consentire alla ditta un secondo intervento sul tubo ammalorato. Anche in questo caso gli scavi andranno ad incidere su una porzione di strada appena riqualificata.

Comprendiamo la difficoltà di coordinarsi con Acque – scrivono i civici – ma di fronte a questi avvenimenti non possiamo fare a meno di chiederci se non sia opportuno rivedere i rapporti che regolano la gestione del servizio e gli interventi di manutenzione".

Piu Certaldo

