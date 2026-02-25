Fucecchio, modifiche ai servizi bus: nuovi percorsi per le linee 290 e 310

at- autolinee toscane informa che è stato necessario modificare i percorsi delle Linee bus 290 e 310 a seguito dei provvedimenti di regolazione del traffico adottati sul ponte di San Pierino, nel Comune di Fucecchio, tra cui il divieto di transito per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, disposti al fine di garantire la sicurezza della circolazione e consentire le attività di manutenzione lungo il tratto interessato.

In particolare, le linee 290 e 310, a partire da mercoledì 26 febbraio 2026, effettuano una variazione di percorso condivisa con l’Amministrazione comunale di Fucecchio e con la Provincia di Pisa, con l’obiettivo di garantire il diritto alla mobilità dei residenti della frazione di San Pierino.

Il nuovo percorso, di carattere sperimentale, prevede che tutte le corse in ingresso e in uscita da Fucecchio effettuino la nuova fermata provvisoria istituita in via delle Margherite, individuata quale soluzione idonea per assicurare l’accessibilità al servizio, in particolare all’utenza scolastica.

La modifica resterà in vigore fino a nuova comunicazione, in relazione all’evolversi delle condizioni di viabilità e degli interventi sul ponte.

Fonte: AT - Ufficio stampa