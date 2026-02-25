Furti nelle macchinette delle scuole a Cerreto, via pochi spiccioli ma ingenti danni

Una serie di furti ai distributori di bevande installati sono avvenuti nelle ultime settimane nelle scuole a Cerreto Guidi, nella frazione di Stabbia. I colpi, a volte consistenti in pochi spiccioli portati via a fronte di danni ingenti alle macchinette e alla scuola, avverrebbero sempre di notte. L’ultimo furto risale alla settimana scorsa settimana, nella scuola dell'infanzia. A riportare la notizia è il quotidiano Il Tirreno.

Il gestore dei distributori automatici, a seguito degli episodi, ha scelto di cambiare la tipologia di distributore e la scuola avrebbe chiesto l'installazione di un sistema di videosorveglianza per prevenire ulteriori furti.

Tanti i danni alla struttura. La scorsa settimana il ladro avrebbe spaccato una porta d’ingresso e forzato i maniglioni antipanico, per poi tentare di rubare i soldi presenti nella macchinetta del caffè, che però, era stata appena svuotata. Bottino magro quindi, ma i danni sono molti di più. A seguito dei vari tentativi di furto sarebbero quantificabili in qualche migliaia di euro i danni.

