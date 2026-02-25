Furti nelle macchinette delle scuole a Cerreto, via pochi spiccioli ma ingenti danni

Cerreto Guidi
Da settimane una serie di furti ai distributori automatici, la scuola chiede l'installazione di videocamere

Una serie di furti ai distributori di bevande installati sono avvenuti nelle ultime settimane nelle scuole a Cerreto Guidi, nella frazione di Stabbia. I colpi, a volte consistenti in pochi spiccioli portati via a fronte di danni ingenti alle macchinette e alla scuola, avverrebbero sempre di notte. L’ultimo furto risale alla settimana scorsa settimana, nella scuola dell'infanzia. A riportare la notizia è il quotidiano Il Tirreno.

Il gestore dei distributori automatici, a seguito degli episodi, ha scelto di cambiare la tipologia di distributore e la scuola avrebbe chiesto l'installazione di un sistema di videosorveglianza per prevenire ulteriori furti.

Tanti i danni alla struttura. La scorsa settimana il ladro avrebbe spaccato una porta d’ingresso e forzato i maniglioni antipanico, per poi tentare di rubare i soldi presenti nella macchinetta del caffè, che però, era stata appena svuotata. Bottino magro quindi, ma i danni sono molti di più. A seguito dei vari tentativi di furto sarebbero quantificabili in qualche migliaia di euro i danni.

