Giornalista aggredito a Rogoredo, solidarietà dell'Odg Toscana a Riccardo Barlacchi

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana esprime piena e convinta solidarietà al collega Riccardo Barlacchi, iscritto all’Odg Toscana e giornalista di Telelombardia, vittima di una grave aggressione avvenuta nel quartiere Rogoredo a Milano.

Barlacchi, insieme al collega operatore Cristiano Negri, si trovava sul posto per effettuare una diretta quando è stato brutalmente colpito da un fitto lancio di pietre da parte di un gruppo di soggetti che occupava illegalmente l’area ferroviaria. Solo per circostanze fortuite i due colleghi non hanno riportato ferite, mentre il mezzo della troupe ha subito danni significativi.

Si tratta di un episodio di inaudita gravità che rappresenta un attacco diretto al diritto di cronaca e alla libertà di informazione. Minacce e intimidazioni, già denunciate in passato dal collega, non possono e non devono trasformarsi in violenza fisica.

“Colpire dei giornalisti mentre svolgono il proprio lavoro significa colpire il diritto dei cittadini a essere informati” commenta il presidente di Odg Toscana Giampaolo Marchini.

L’Ordine dei giornalisti della Toscana e il presidente Marchini chiedono alle istituzioni competenti di intervenire con urgenza affinché siano garantite condizioni di sicurezza adeguate per chi opera sul territorio, soprattutto in contesti già noti per criticità e tensioni.

“È necessario che venga fatta piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati“, conclude Marchini.

Al collega Riccardo Barlacchi e all’operatore Cristiano Negri va la vicinanza dell’Ordine e dell’intera comunità professionale toscana, con l’impegno a mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto.

Notizie correlate