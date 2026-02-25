Il Comune di Empoli mette a disposizione un deambulatore pediatrico: pubblicato l'avviso

Il Comune di Empoli mette a disposizione in comodato d'uso gratuito un deambulatore pediatrico utilizzato alla scuola primaria 'Carlo Rovini' delle Cascine, al servizio di un ente del Terzo Settore, che ha assolto il suo compito all'interno dell'istituto visto che sono cambiate le condizioni riabilitative della persona che lo utilizzava. Per questo l'Ente ha lanciato una manifestazione d'interesse per concedere a costo zero questo deambulatore, acquistato a marzo 2024 e ancora perfettamente funzionante e in ottimo stato. Così facendo, si incentiva l'economia circolare e si permette l'utilizzo di un prezioso ausilio a chi potrebbe averne necessità.

LA DICHIARAZIONE - L'assessora alla Scuola del Comune di Empoli ha dichiarato che questo intervento permette di fornire un ente qualificato di uno strumento importantissimo per il sostegno all’autonomia e alla riabilitazione di uno o più minori con disabilità motoria. Non vogliamo lasciare questo strumento inutilizzato dopo che per tanti mesi ha svolto il suo delicato compito. Con questa seconda vita potrà aiutare altri minori in altre attività formative, ricreative e sociali che sono indispensabili per la crescita individuale.

IL BANDO - Sono ammessi a partecipare enti del Terzo Settore (ODV, APS, imprese sociali, fondazioni) che alla data di pubblicazione dell'avviso siano iscritti al RUNTS da almeno 6 mesi e che abbiano nello statuto, tra le finalità, quelle dell'assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione, riabilitazione o tutela dei diritti dei minori e/o delle persone con disabilità. Tra le valutazioni delle domande, saranno favorite le case famiglia e le comunità residenziali che accolgono minori con disabilità motoria, l'assistenza a minori con disabilità motoria, la compatibilità e la necessità dell'ausilio, la vicinanza logistica. Il deambulatore dovrà essere assicurato e la manutenzione ordinaria dovrà essere a carico di chi otterrà il comodato.

Le domande possono essere presentate entro il 24 marzo 2026. Per partecipare all'avviso tutte le informazioni utili sono rintracciabili a questo link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-la-manifestazione-di-interesse-alla-concessione-in-comodato-d-uso-gratuito-di-un-deambulatore-pediatrico-non-piu-utilizzato-dall-ente

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa