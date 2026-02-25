Incidente mortale nel porto di Livorno, proclamato sciopero

Sciopero immediato per l'intera giornata per tutto il personale portuale e marittimo: a proclamarlo è Usb Livorno dopo l'incidente in cui nella giornata di ieri ha perso la vita un giovane lavoratore, pilota marittimo, di 31 anni. "Ennesima tragedia nel nostro scalo che si va ad aggiungere alle decine di incidenti sul lavoro che vengono periodicamente segnalati" sottolinea in una nota il sindacato. Lo sciopero proclamato è di 24 ore, dalla mezzanotte del 24 febbraio alla mezzanotte di oggi. "Saranno garantiti i servizi pubblici essenziali. Usb si stringe al dolore dei familiari, della moglie e dei colleghi del lavoratore deceduto. Basta morti sul lavoro".

Notizie correlate