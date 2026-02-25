Disservizi al Cup dell'Asl, Cellai (FdI) presenta interrogazione: "Linea cade, cittadini rimbalzati"

Di fronte alle lunghe liste d'attesa e ai frequenti disservizi del Cup dell'Asl Toscana Centro, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Jacopo Cellai, ha rilasciato una nota in cui dichiara di aver presentato un'interrogazione alla Giunta Giani e all'assessora Monia Monni.

In particolare, Cellai riporta che "nella giornata di lunedì, tra le 8 e le 15, oltre 1.700 telefonate sono state letteralmente abbattute dal sistema e i cittadini non hanno nemmeno avuto la possibilità di essere messi in attesa", evidenziando come praticamente "una persona su due sia stata rimbalzata da un disco registrato".

Il consigliere definisce inoltre paradossale la giustificazione dell'Asl, secondo cui "non risulterebbero segnalazioni", sottolineando che "come fa un cittadino a segnalare il disservizio se la linea cade prima ancora di poter parlare con qualcuno?".

La nota integrale

"Di fronte a liste d’attesa sempre più lunghe mi aspetterei quantomeno che sia garantito un servizio di prenotazione delle prestazioni almeno sufficiente, invece sono troppo frequenti i disservizi che si registrano al Cup dell’Asl Toscana Centro.

Nella giornata di lunedì, emerge che tra le 8 e le 15, oltre 1.700 telefonate siano state letteralmente abbattute dal sistema e i cittadini non hanno nemmeno avuto la possibilità di essere messi in attesa. Praticamente il 43% degli utenti sono stati rimbalzati da un disco registrato: una persona su due.

Quello che trovo poi paradossale è la giustificazione dell’Asl, secondo cui ‘non risulterebbero segnalazioni’. Ma come fa un cittadino a segnalare il disservizio se la linea cade prima ancora di poter parlare con qualcuno? È una beffa che si aggiunge al danno. Non è la prima volta che succede e non è più tollerabile che avvenga così frequentemente.

Ho quindi presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta Giani e all'Assessore Monni come intendano risolvere questo imbuto e per conoscere gli investimenti fatti dalla Regione sul sistema di prenotazione".