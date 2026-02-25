Una serata benefica per sostenere l'Hospice San Martino di Empoli e le cure palliative nei comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore: questo è il cuore del Katia Beni Show, in programma il 10 aprile al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Ospite a Radio Lady, l'attrice comica Katia Beni, protagonista assoluta sul palco castellano, ha presentato lo spettacolo raccontando le sue origini artistiche e sottolineando l'importanza di eventi come questo, capaci di affrontare temi delicati e superare i pregiudizi legati alla morte e alle cure palliative. Insieme a Katia, presente Sandra Niccolini, dell'Hospice San Martino.

L'intervista su Radio Lady

Katia si racconta: "La mia comicità si basa sul riconoscimento di sé stessi nelle situazioni. Interpreto e do movimento ai miei sketch; non è come la stand-up comedy, dove si resta immobili con il microfono in mano, monotoni e monoespressivi. Il mio percorso da comica è iniziato a 21 anni, quando ho fondato appena uscita dalla scuola di teatro un trio comico chiamato ‘Le Galline’. Da lì è iniziata la collaborazione per regia e testi con Alessandro Benvenuti, lo studio e il lavoro sulla clowneria e la partecipazione al programma Aria Fresca con Carlo Conti".

Parlando dello spettacolo, Katia spiega: "È uno spettacolo che porto in giro già da qualche anno e che rinnovo ogni volta con qualche nuovo sketch. Alcuni provengono da spettacoli precedenti, altri raccontano esperienze personali, come quando ho comprato e ristrutturato casa. Ci sono anche sketch sugli animali: alcune telefonate vere alle cliniche veterinarie vengono riproposte in chiave comica".

Una delle peculiarità degli spettacoli di Katia è l'interazione con il pubblico: "A volte vado nei posti e la gente resta sorpresa. Mi piace improvvisare con il pubblico e documentarmi sul luogo, scoprendo se è successo qualcosa, se il paese è famoso per qualcosa, qual è il piatto tipico, o quali sono le frazioni e i comuni limitrofi. Così il pubblico sente che parlo di loro. In alcuni spettacoli ho nominato persone o personaggi locali, e questo trasmette l’idea di voler bene al pubblico".

La serata al Teatro del Popolo

La serata sarà la prima dedicata alla raccolta benefica a sostegno dell'Hospice San Martino di Empoli. "Sto lavorando per il mio futuro – dice ironicamente Katia –. Fino a oggi ho fatto serate benefiche per l’RSA Guazzesi di San Miniato; ora invece lavoro per il mio futuro più prossimo: l’hospice”. L’ironia che la contraddistingue aiuta a trattare temi delicati, come la morte e le cure palliative. “Sono posti meravigliosi, colorati. Sembra di essere in un fumetto. L’accoglienza e la familiarità sono uniche", aggiunge.

Il ricavato, come spiega Sandra Niccolini, servirà a sostenere diversi progetti: "Siamo felici del contributo di Katia e dei vari enti coinvolti, come Banca di Cambiano, Avis, la Fondazione del Teatro e il Comune di Castelfiorentino. Senza di loro sarebbe stato complicato realizzare tutto questo. Abbiamo molti progetti, ma il problema principale è capire come realizzarli. Questo spettacolo ci permette di abbinare un tema scomodo, come la morte e le cure palliative, a un evento allegro come lo spettacolo. Questo connubio è importante: si può aiutare l’associazione anche tramite eventi di questo tipo. L’invito è venire a vedere Katia e sostenere l’associazione del territorio, che lavora per migliorare hospice e cure palliative. Venite: vi divertirete e, insieme, contribuirete".

Appuntamento quindi al 10 aprile al Teatro del Popolo. Per acquistare i biglietti ci sono diversi punti vendita: Puccioni Abbigliamento a Castelfiorentino, la biglietteria del teatro e la Pasticceria Scarselli a Empoli, oppure contattando direttamente l'associazione.