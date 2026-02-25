Lavoro nero in Valdisieve, sospesa ristorante-pizzeria: tre dipendenti irregolari su quattro

Blitz serale dell’Ispettorato del lavoro con la Guardia di Finanza: sanzioni per oltre 15mila euro e stop all’attività

Sospesa un’attività di ristorazione in Valdisieve per gravi violazioni in materia di lavoro. Il 19 febbraio gli ispettori dello Ispettorato d’Area Metropolitana di Firenze hanno effettuato un controllo congiunto con la Guardia di Finanza di Pontassieve presso un ristorante-pizzeria della zona.

Durante l’ispezione sono stati identificati quattro lavoratori, tre dei quali impiegati senza contratto né copertura assicurativa. Superata la soglia del 10% di lavoro nero, è scattata la sospensione dell’attività con una sanzione aggiuntiva di 2.500 euro; le multe complessive per lavoro irregolare ammontano a 13.260 euro.

L’esercizio potrà riaprire solo dopo la regolarizzazione di uno dei lavoratori irregolari – due sono cittadini extra-UE privi di permesso di soggiorno e quindi non occupabili – e il pagamento delle sanzioni previste.

