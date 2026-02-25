Lucca, ordinanza di non potabilità ad Antraccoli: attivata autobotte per le famiglie

Il Comune di Lucca ha attivato un’autobotte da 8.000 litri ad Antraccoli dopo l’ordinanza che vieta l’uso potabile delle acque dei pozzi privati. Il mezzo è posizionato nel parcheggio del cimitero della frazione, consentendo ai residenti di rifornirsi temporaneamente di acqua.

All’arrivo dell’autobotte erano presenti l’assessora all’ambiente Cristina Consani e il consigliere Alessandro Di Vito, insieme agli operatori di Geal. Una volta esaurita la disponibilità, il mezzo sarà rimosso per circa un’ora per il rifornimento e poi riposizionato. L’amministrazione prosegue il monitoraggio con gli enti competenti per tutelare la salute pubblica.