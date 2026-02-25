Lucca, ordinanza di non potabilità ad Antraccoli: attivata autobotte per le famiglie

Emergenza acqua dai pozzi privati, il Comune garantisce rifornimento alternativo da 8mila litri
Il Comune di Lucca ha attivato un’autobotte da 8.000 litri ad Antraccoli dopo l’ordinanza che vieta l’uso potabile delle acque dei pozzi privati. Il mezzo è posizionato nel parcheggio del cimitero della frazione, consentendo ai residenti di rifornirsi temporaneamente di acqua.
All’arrivo dell’autobotte erano presenti l’assessora all’ambiente Cristina Consani e il consigliere Alessandro Di Vito, insieme agli operatori di Geal. Una volta esaurita la disponibilità, il mezzo sarà rimosso per circa un’ora per il rifornimento e poi riposizionato. L’amministrazione prosegue il monitoraggio con gli enti competenti per tutelare la salute pubblica.
