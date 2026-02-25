Malore mentre lavorava, muore un 60enne a Livorno

Un uomo di 60 anni è morto a seguito di un malore mentre stava lavorando nei pressi della ex centrale termoelettrica di via Salvatore Orlando, a Livorno. L'uomo, residente nella provincia di La Spezia, si è accasciato a terra, sul posto è intervenuta un'ambulanza, ma nel tragitto l'uomo è purtroppo deceduto.

L'uomo, fanno sapere da Enel, "non si trovava nella porzione di proprietà Enel bensì in quella dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a cui quel perimetro è stato ceduto lo scorso anno. Enel non ha più alcuna competenza sull’area in questione e infatti l’attività odierna era svolta per conto dell’AdSP stessa".

 

