Montelupo, al via i lavori al MMAB: bancone unico e nuova riorganizzazione della biblioteca

Dal 9 marzo al 6 aprile previsti alcuni giorni di chiusura e una riduzione dei servizi
Il MMAB è il fulcro dell’attività culturale di Montelupo, il suo cuore pulsante. Riunisce in un unico spazio museo, archivio e biblioteca, come dice il nome stesso. È anche qualcosa di più: uno spazio di incontro, un luogo dove studiare, una fucina di idee ed eventi che, nell’ultimo anno e mezzo, si è arricchita della preziosa offerta del caffè “Cibo, vino e chiacchiere”.
Dal dicembre 2024, infatti, è stata inaugurata la nuova hall a seguito di un restyling e dell’integrazione dell’area caffetteria-ristoro.
Ora si passa alla seconda fase del progetto di riorganizzazione, che interessa prevalentemente le sale della biblioteca.
La prima grande novità riguarda la realizzazione di un bancone unico: nella hall saranno accolti tutti i cittadini che accedono al MMAB, sia per la biblioteca che per il museo.
Per rendere funzionale questo passaggio è stato ripensato anche l’accesso alla biblioteca, che avverrà direttamente dalla hall, senza percorrere il corridoio sulla destra, che sarà dedicato a postazioni multimediali e parte della collezione.
L’intervento prevede anche la rimozione delle vetrine presenti al piano terra, eredità di quando l’edificio ospitava esclusivamente il museo; al loro posto saranno realizzate nuove scaffalature.
La sala bambini sarà separata dalle altre sale con l’installazione di una porta in grado di attutire i rumori, per riservare uno spazio ai piccoli fruitori della biblioteca.
Il progetto si conclude con la realizzazione di un nuovo ufficio, di un magazzino e soprattutto di un corner dedicato agli eventi, dotato di schermo a scomparsa, attrezzatura audio con microfono e proiezione a soffitto nella hall.
Per consentire lo svolgimento dei lavori sono previsti alcuni cambiamenti e chiusure, nel dettaglio:
dal 9 marzo al 6 aprile: sospensione del prestito e della restituzione di libri e DVD;
dal 16 al 23 marzo: chiusura completa dell’edificio per lavori;
dal 24 al 30 marzo: riapertura di museo e sala lettura; prestito e restituzione sospesi; bar ancora chiuso;
dal 31 marzo al 6 aprile: museo, sala lettura e bar aperti (prestito e restituzione ancora sospesi);
dal 7 aprile: riapertura di tutti i servizi, inclusi prestito e restituzione.
I prestiti in corso in questo periodo saranno automaticamente prorogati fino al 7 aprile.
Si segnala infine che, a causa delle chiusure, l’appuntamento dei Favolosi Martedì del 24 marzo è rimandato al 7 aprile.
Per maggiori informazioni: 0571-917650 – biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure museo@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino
<< Indietro