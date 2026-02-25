Montelupo, al via i lavori al MMAB: bancone unico e nuova riorganizzazione della biblioteca

Il MMAB è il fulcro dell’attività culturale di Montelupo, il suo cuore pulsante. Riunisce in un unico spazio museo, archivio e biblioteca, come dice il nome stesso. È anche qualcosa di più: uno spazio di incontro, un luogo dove studiare, una fucina di idee ed eventi che, nell’ultimo anno e mezzo, si è arricchita della preziosa offerta del caffè “Cibo, vino e chiacchiere”.

Dal dicembre 2024, infatti, è stata inaugurata la nuova hall a seguito di un restyling e dell’integrazione dell’area caffetteria-ristoro.

Ora si passa alla seconda fase del progetto di riorganizzazione, che interessa prevalentemente le sale della biblioteca.

La prima grande novità riguarda la realizzazione di un bancone unico: nella hall saranno accolti tutti i cittadini che accedono al MMAB, sia per la biblioteca che per il museo.

Per rendere funzionale questo passaggio è stato ripensato anche l’accesso alla biblioteca, che avverrà direttamente dalla hall, senza percorrere il corridoio sulla destra, che sarà dedicato a postazioni multimediali e parte della collezione.

L’intervento prevede anche la rimozione delle vetrine presenti al piano terra, eredità di quando l’edificio ospitava esclusivamente il museo; al loro posto saranno realizzate nuove scaffalature.

La sala bambini sarà separata dalle altre sale con l’installazione di una porta in grado di attutire i rumori, per riservare uno spazio ai piccoli fruitori della biblioteca.

Il progetto si conclude con la realizzazione di un nuovo ufficio, di un magazzino e soprattutto di un corner dedicato agli eventi, dotato di schermo a scomparsa, attrezzatura audio con microfono e proiezione a soffitto nella hall.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sono previsti alcuni cambiamenti e chiusure, nel dettaglio:

dal 9 marzo al 6 aprile: sospensione del prestito e della restituzione di libri e DVD;

dal 16 al 23 marzo: chiusura completa dell’edificio per lavori;

dal 24 al 30 marzo: riapertura di museo e sala lettura; prestito e restituzione sospesi; bar ancora chiuso;

dal 31 marzo al 6 aprile: museo, sala lettura e bar aperti (prestito e restituzione ancora sospesi);

dal 7 aprile: riapertura di tutti i servizi, inclusi prestito e restituzione.

I prestiti in corso in questo periodo saranno automaticamente prorogati fino al 7 aprile.

Si segnala infine che, a causa delle chiusure, l’appuntamento dei Favolosi Martedì del 24 marzo è rimandato al 7 aprile.

Per maggiori informazioni: 0571-917650 – biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure museo@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

