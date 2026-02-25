Montespertoli inaugura la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d'Oro

Sarà inaugurata domenica 15 marzo 2026 alle ore 10.30 la nuova sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Montespertoli. Il programma della mattinata prevede il ritrovo presso la sede storica di via Martini 29 per un saluto e un momento simbolico di chiusura dell’attuale sede. Il corteo sarà accompagnato dalla Nuova Filarmonica "Amedeo Bassi", con la partecipazione dei gonfaloni delle associazioni locali e delle auto storiche della Pubblica Assistenza, a testimonianza del legame tra storia e presente dell’associazione.

Interverranno rappresentanti istituzionali a livello regionale e territoriale, il Presidente della Pubblica Assistenza Croce d’Oro Mariano Falcini e il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. È prevista inoltre la presenza e la benedizione da parte di S.E. Mons. Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze.

Nel corso della mattinata sono previste anche l’inaugurazione dei nuovi mezzi e degli ambulatori PAS. A seguito del momento inaugurale della nuova struttura prenderà inoltre avvio un giro inaugurativo dei nuovi mezzi di soccorso e al termine un aperitivo aperto alla cittadinanza.

La nuova sede rappresenta un importante potenziamento delle attività della Pubblica Assistenza Croce d’Oro: oltre a spazi più adeguati per i servizi di emergenza-urgenza e trasporto sanitario, saranno attivati ambulatori PAS all’interno dei locali, rafforzando l’offerta dei servizi di prossimità per i cittadini.

Dal punto di vista organizzativo e urbano, il trasferimento assume un valore strategico: lo spostamento dei mezzi di emergenza fuori dal centro storico consente di ridurre l’impatto del traffico sanitario sulle vie centrali del paese, migliorando sicurezza, tempi di percorrenza e rapidità degli interventi. Una soluzione che permette partenze più agevoli e dirette verso le principali direttrici viarie, con benefici concreti sia per l’efficienza del servizio che per la vivibilità del centro.

L’insediamento in via Dott. Valerio Piazzini si colloca inoltre in stretta relazione con la Casa di Comunità di Montespertoli, già operativa e punto di riferimento per la sanità territoriale, dove si integrano medicina di base, servizi infermieristici, attività specialistiche e presa in carico socio-sanitaria. In questo contesto, la presenza della Pubblica Assistenza rafforza ulteriormente la rete locale dei servizi, favorendo prossimità e continuità assistenziale.

Nelle vicinanze, a conclusione degli interventi in corso nell’area del Turbone e del Polo scolastico 0-6, è prevista una riorganizzazione della viabilità con un nuovo accesso da via Montelupo attraverso una rotatoria e il collegamento con via dello Schiavone. Un assetto che migliorerà l’accessibilità dell’area e renderà ancora più efficiente il sistema dei servizi presenti.

L’inaugurazione rappresenta quindi non solo un momento simbolico per l’associazione e per i volontari, ma anche un tassello importante nel percorso di rafforzamento dei servizi pubblici e sanitari a Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa