Montopoli, al via il Caffè Alzheimer: al via un ciclo di incontri per affrontare la malattia

Al via un ciclo di incontri dedicati a chi soffre di Alzheimer e a chi si prende cura di loro. La Cooperativa Sociale La Pietra D’Angolo in collaborazione con il Comune di Montopoli in Val d’Arno presenta il calendario di Caffè Alzheimer, un’iniziativa dedicata a chi soffre di questa patologia e ai loro caregiver. Gli incontri, intitolati "Nel tempo di una storia", si terranno nella biblioteca di Montopoli (via Bulignano, 4) ogni ultimo sabato del mese, con eccezione di aprile, dalle 9.30 alle 12.30, da febbraio fino a luglio.

"Il Caffè Alzheimer non è solo un momento ricreativo – spiega Monica Matteoli della cooperativa La Pietra d’Angolo - ma un luogo sicuro dove familiari e malati possono confrontarsi con professionisti esperti, acquisire metodi per gestire la quotidianità e rompere l’isolamento sociale. Ogni appuntamento prevede due momenti distinti: uno terapeutico, focalizzato sulla formazione dei caregiver, e uno conviviale, dedicato all’interazione informale e alla condivisione. Ci piace chiamarla palestra di relazioni".

Il programma comincia sabato 28 febbraio con il tema "Vorrei un tempo lento" e il laboratorio emotivo sul tema del tempo. Prosegue poi il 28 marzo con "Avrò cura di te" e la riflessione sulla cura con laboratorio di giardinaggio. Il 18 aprile con "Le cose che ho da imparare (di nuovo)" e il laboratorio creativo sul tema della resilienza. Si parlerà di giudizi e pregiudizi sabato 30 maggio con “Grigio". Sabato 27 giugno sarà il momento del "Cassetto dei ricordi" e il laboratorio di reminiscenza attraverso gli oggetti. Ultimo appuntamento sabato 25 luglio con "Vita: uno spettacolo straordinario" e il laboratorio di narrazione attraverso le fotografie.

"Grazie alla cooperativa sociale La Pietra d’Angolo – commenta la vicesindaca Irene Cavallini – per aver portato questo importante progetto anche a Montopoli. Durante gli incontri che abbiamo organizzato lo scorso anno, all’interno del percorso A mente accesa, ci siamo resi conto dell’importanza di organizzare momenti di dialogo tra persone che vivono la stessa fase della vita. C’è bisogno di creare rete per non lasciare che parenti e caregiver si sentano soli a dover affrontare una malattia complessa come l’Alzheimer".

La partecipazione agli incontri offre la possibilità di maturare la consapevolezza di non essere soli nel percorso della malattia. Per ogni appuntamento è inoltre previsto un momento conviviale con colazione. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la coordinatrice Samanta Cantini: 3481746960 oppure il numero della cooperativa La Pietra D'Angolo: 0571 400328.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio stampa

Notizie correlate