Municipale di Fucecchio chiusa, lui forza e danneggia la porta

Brutto episodio nel tardo pomeriggio a Fucecchio, all'ingresso della sede di via Battisti della polizia municipale. Un giovane, durante l'orario di chiusura, ha provato a entrare con la forza negli uffici per avere dei chiarimenti in merito a un intervento svoltosi nel primo pomeriggio nel territorio comunale. Poi ha danneggiato a danneggiato la vetrata della porta d’ingresso. Gli agenti che si trovavano all’interno per attività d’ufficio in orario di non apertura al pubblico hanno quindi chiamato i carabinieri e i colleghi della pattuglia. Questi ultimi sono intervenuti sul posto riportando l'uomo alla calma. Sul posto si è recata anche la sindaca di Fucecchio.

