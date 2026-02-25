A Empoli torna l'Orchestra Sinfonica 'Città di Grosseto' diretta da Massimo Merone

Venerdì 6 marzo 2026, al palazzo delle Esposizioni di Empoli (piazza Guido Guerra) alle 21, si riconferma la pluriennale collaborazione fra il Centro Busoni e l'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" che torna in concerto a Empoli.

Il programma prevede l'esecuzione di due capolavori della musica ottocentesca: l'ouverture Le Ebridi "La grotta di Fingal" di Felix Mendelssohn e la Sinfonia n. 2, op. 73 di Brahms. Il brano di Mendelssohn si ispira alle impressioni visive della celebre grotta di Fingal in Scozia ed è considerato da sempre una delle più belle ouvertures mai scritte, nonché una delle migliori partiture prodotte dal compositore amburghese. La Sinfonia n. 2 fu scritta da Brahms di getto, in un periodo felice della sua vita, durante le vacanze estive in Carinzia. Amata dal pubblico da sempre, particolarmente mirabile di questa pagina sinfonica è l'Adagio non troppo che rimane una delle creazioni più perfette e seducenti dell'intera opera di Brahms. A dirigere l’Orchestra Massimo Merone, violinista e direttore d’orchestra già ospite delle stagioni passate del Centro Busoni, che sostituirà Giuseppe Garbarino per un imprevisto.

GLI INTERPRETI

Massimo Merone è direttore d’orchestra e di coro, nonché violinista. Formatosi al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze, si è perfezionato presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, conseguendo inoltre il diploma in violino barocco con il massimo dei voti. Ha collaborato come violinista con ensemble barocchi quali Auser Musici, Europa Galante e I Barocchisti. Dal 2000 dirige l’Ensemble Corale “G. P. da Palestrina”, specializzato nel repertorio rinascimentale e barocco. Diplomato in direzione d’orchestra, si è perfezionato con maestri quali Piero Bellugi e Lior Shambadal, dirigendo numerose formazioni sinfoniche in Italia e all’estero. Nel 2025 è stato Maestro preparatore per i concerti de Il Volo, trasmessi su Canale 5. È direttore dell’Orchestra Giovanile “Vivace” sin dalla sua fondazione.

L'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" sorge nel 1994 per volontà dell'amministrazione comunale della città maremmana per promuovere le sinergie tra le principali associazioni musicali locali. Fin dalle origini l'Orchestra riceve numerosi inviti, con ampi consensi di pubblico e critica, per esibizioni in tutta Italia, collaborando con artisti di fama internazionale. Dal febbraio 2000, l'Orchestra accompagna in concerto la prova finale del Premio pianistico internazionale "A. Scrjabin". Nel 2009 si esibisce presso il Teatro di Ludwigshafen sul Reno in Germania e al Festival di Nancy in Francia, nel 2010 presso il Musikverein di Vienna e, nel 2014, presso il Palazzo dei Congressi di Lugano. In quell'anno, in occasione del ventennale della fondazione, è stata premiata dal Presidente della Repubblica per i meriti artistici conseguiti.

Venerdì 6 marzo 2026, ore 21 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Massimo Merone direttore

Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Le Ebridi “La grotta di Fingal”, Ouverture in si minore per orchestra, op. 26 MWV P7

JOHANNES BRAHMS Sinfonia n. 2 in re maggiore, op. 73

BIGLIETTI

Musica per tutti, davvero.

In occasione del concerto del 6 marzo, il Centro Busoni propone un biglietto unico a 5 euro, per rendere l’esperienza della musica dal vivo ancora più accessibile e condivisa. Un gesto di gratitudine verso il pubblico e un invito ad esserci.

In prevendita: Libreria Rinascita (via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19).

Online su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-orchestra-sinfonica- citta-di-grosseto-massimo- merone-1976466526586?aff= oddtdtcreator

Servizi dedicati al pubblico e agli abbonati - Per i residenti nel Comune di Empoli è attivo il servizio di navetta gratuito “Al concerto ti porta il BUSoni”, in collaborazione con la Misericordia di Empoli. Per chi ha difficoltà, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità. Il servizio è disponibile su prenotazione e fino a esaurimento posti.

Promozione per gli abbonati “Porta un amico”: per ogni abbonamento un biglietto è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni dei servizi: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (piazza della Vittoria 16, tel. 0571 711122 - 3737899915, email: csmfb@centrobusoni.org).

Prossimo appuntamento: giovedì 19 marzo 2026, al Teatro Shalom per Play Gershwin! (Enrico Pieranunzi, pianoforte; Gabriele Pieranunzi, violino; Gabriele Mirabassi, clarinetto) coproduzione con l’Associazione Mosaico e Note di Classica.

