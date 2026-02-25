Palazzo occupato abusivamente, sequestro a Firenze

In seguito alla denuncia sporta dai proprietari di un palazzo a Firenze per occupazione abusiva, l'immobile è stato sequestrato e 10 appartamenti sono stati sgomberati. È successo ieri in via Masaccio dove, per delega della procura della Repubblica di Firenze, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria.

Le operazioni, effettuate da polizia di Stato, vigili del fuoco, polizia municipale con la collaborazione dei servizi sociali del Comune di Firenze, si è conclusa nel tardo pomeriggio. Dieci gli appartamenti sgomberati, con 16 occupanti di varia nazionalità presenti all'interno, tra cui un minore. Le attività, come riferito ancora dalla Questura, si sono svolte senza criticità e al termine l'immobile è stato riaffidato ai legittimi proprietari ai fini della messa in sicurezza.

I servizi sociali si sono occupati di monitorare situazioni di fragilità e, in questa fase, non si è resa necessaria l'accoglienza temporanea. Gli operatori proseguiranno comunque a monitorare eventuali bisogni per garantire le soluzioni e i percorsi più adeguati.