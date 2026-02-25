Pisa si candida a 'Città Europea dello Sport 2028'

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile
lavoro pisa
Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa (foto gonews.it)

Assessore Scarpa: "Occasione per rafforzare l'immagine della città e mettere a sistema il grande lavoro compiuto negli ultimi anni dalla nostra amministrazione"

Pisa si candida a 'Città Europea dello Sport 2028'. Nei giorni scorsi è stata approvata dalla Giunta la delibera con la quale viene avviato il percorso, che ha già incassato il primo parere positivo da parte di ACES Europe. La delegazione italiana dell’organismo internazionale ha infatti ufficialmente accettato la candidatura della città della Torre. Entro il 31 marzo 2026 verrà presentato il dossier tecnico definitivo, mentre tra aprile e settembre la Commissione di Valutazione di ACES Europe sarà in città per una visita ufficiale di verifica.

La candidatura - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - non è solo un traguardo formale ma rappresenta un’occasione per mettere a sistema il grande lavoro compiuto negli ultimi anni dalla nostra amministrazione, rafforzando l'immagine di Pisa a livello europeo e consolidando il ruolo dello sport come diritto universale e risorsa fondamentale delle politiche pubbliche. Nelle ultime due consiliature il Comune di Pisa ha investito oltre 15 milioni di euro sull’impiantistica e l’edilizia sportiva e circa un milione di euro in contributi per le associazioni sportive e per progetti su sport e disabilità. La candidatura a Città Europea dello Sport - conclude Scarpa - consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra azione, offrendo l’opportunità di ospitare oltre 50 eventi sportivi annuali e di accedere a una vasta rete europea di comuni per lo scambio di buone pratiche”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
25 Febbraio 2026

Fucecchio, modifiche ai servizi bus: nuovi percorsi per le linee 290 e 310

at- autolinee toscane informa che è stato necessario modificare i percorsi delle Linee bus 290 e 310 a seguito dei provvedimenti di regolazione del traffico adottati sul ponte di San [...]

Toscana
Attualità
25 Febbraio 2026

Regione sostiene case editrici al Salone del Libro: 20mila euro per gli stand autonomi

La Regione Toscana conferma e rafforza la propria presenza alla XXXVIII edizione del Salone Internazionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio 2026, e apre un [...]

Toscana
Attualità
25 Febbraio 2026

Entra in funzione la nuova anagrafe nazionale degli assistiti

I dati degli utenti dei servizi sanitari di tutta Italia migrano su una piattaforma digitale unica. Cambia l’anagrafe degli assistiti regionale, con l’entrata in funzione lunedì 2 marzo della nuova [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina