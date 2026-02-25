Pisa si candida a 'Città Europea dello Sport 2028'. Nei giorni scorsi è stata approvata dalla Giunta la delibera con la quale viene avviato il percorso, che ha già incassato il primo parere positivo da parte di ACES Europe. La delegazione italiana dell’organismo internazionale ha infatti ufficialmente accettato la candidatura della città della Torre. Entro il 31 marzo 2026 verrà presentato il dossier tecnico definitivo, mentre tra aprile e settembre la Commissione di Valutazione di ACES Europe sarà in città per una visita ufficiale di verifica.

“La candidatura - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - non è solo un traguardo formale ma rappresenta un’occasione per mettere a sistema il grande lavoro compiuto negli ultimi anni dalla nostra amministrazione, rafforzando l'immagine di Pisa a livello europeo e consolidando il ruolo dello sport come diritto universale e risorsa fondamentale delle politiche pubbliche. Nelle ultime due consiliature il Comune di Pisa ha investito oltre 15 milioni di euro sull’impiantistica e l’edilizia sportiva e circa un milione di euro in contributi per le associazioni sportive e per progetti su sport e disabilità. La candidatura a Città Europea dello Sport - conclude Scarpa - consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra azione, offrendo l’opportunità di ospitare oltre 50 eventi sportivi annuali e di accedere a una vasta rete europea di comuni per lo scambio di buone pratiche”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

