Prato, scoperta maxi frode nel settore della moda da 27 milioni di euro

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile
Guardia Finanza Prato

Scoperto dalla GdiF un vasto sistema di frode: tre imprenditori avrebbero emesso fatture false e trasferito il denaro 'in nero' verso conti in Cina

La procura di Prato, con l'ausilio della Guardia di Finanza, ha scoperto un vasto e consolidato meccanismo di evasione fiscale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori. Il sistema, ormai noto come 'apri e chiudi', consiste nell'emissione di fatture false per giustificare il passaggio di denaro 'in nero' sui conti correnti.

Il meccanismo, messo in atto da tre imprenditori cinesi, ha operato tra il 2021 e il 2024. In questo periodo sono state emesse finte fatture per un totale di 27 milioni di euro, con una frode all'Iva pari a 6 milioni.

Secondo gli investigatori, il denaro derivante dall'evasione veniva trasferito in Cina attraverso bonifici bancari, sfruttando sistemi di home banking e piattaforme di fatturazione in cloud. Le somme così trasferite finivano su conti asiatici.

Il sistema si basava su società di comodo, definite appunto 'apri e chiudi', intestate a connazionali dei tre imprenditori. Queste aziende emettevano fatture fittizie, senza alcuno scambio commerciale reale, per giustificare il passaggio di denaro 'in nero' sui conti correnti.

Gli inquirenti hanno così individuato una rete criminale, operante tra Italia e Cina, specializzata nello spostamento illecito di capitali derivanti dall'evasione fiscale.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
22 Febbraio 2026

Incidente stradale per il consigliere regionale Matteo Biffoni: "30 giorni e torno nuovo"

Disavventura nella giornata di oggi per il consigliere regionale ed ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le sue condizioni non destano preoccupazione: nel pomeriggio [...]

Prato
Cronaca
20 Febbraio 2026

Sequestrate oltre 20 tonnellate di prodotti ittici irregolari a Prato

Oltre 20 tonnellate di prodotti ittici sono state sequestrate in Toscana, all’interno di un deposito situato a Prato, perché importate senza adeguata documentazione di tracciabilità e conservate in condizioni ritenute [...]

Prato
Cronaca
20 Febbraio 2026

Morì in una rissa a Prato, eseguite quattro misure cautelari

Eseguite misure cautelari per quattro persone, due arresti e due misure di obbligo di dimora, in merito all'omicidio di un 38enne avvenuto l'8 maggio scorso a Prato. Si tratta di [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina