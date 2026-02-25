Prorogato il Punto Digitale Facile a Cascina

Il Comune di Cascina rientra nell’elenco degli enti ammessi al contributo regionale per la prosecuzione delle attività del Punto Digitale Facile fino al 30 giugno 2026. Un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto e l’impatto positivo del servizio sulla comunità. Attivo presso la Misericordia di Navacchio, grazie a una linea di finanziamento PNRR in collaborazione con Regione Toscana, il Punto Digitale Facile ha raggiunto e superato tutti gli obiettivi progettuali. Al 31 dicembre 2025 si contano oltre 2.000 utenti registrati e 2.344 richieste di servizi evase dai tre facilitatori digitali impiegati. Numeri significativi, frutto della stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con le realtà associative del territorio.

Nella sede di Navacchio, i cittadini hanno potuto ricevere supporto per la partecipazione a bandi pubblici, per l’accesso ai servizi online e per lo sviluppo delle competenze digitali di base e avanzate. Numerose anche le iniziative di formazione e sensibilizzazione organizzate in collaborazione con Unicoop Firenze e con il Centro dei Borghi: incontri dedicati alle truffe digitali, al cyberbullismo e all’intelligenza artificiale in ambito sanitario, oltre a corsi di alfabetizzazione informatica per l’utilizzo di smartphone, applicazioni, servizi di sanità regionale e sistemi di pagamento online. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e agli anziani. In collaborazione con l’amministrazione comunale, sono stati organizzati incontri nelle classi quinte delle scuole superiori del territorio per supportare gli studenti nelle iscrizioni universitarie online, nell’accesso ai bandi DSU e nella redazione del curriculum vitae. Analogamente, sono stati promossi appuntamenti presso i centri sociali, dedicati alla digitalizzazione dei servizi pubblici e all’accompagnamento all’uso degli strumenti digitali.

“Il rinnovo del finanziamento per il Punto Digitale Facile è un riconoscimento concreto dell’ottimo lavoro svolto finora in collaborazione con la Misericordia di Navacchio e della risposta straordinaria della nostra comunità – ha sottolineato Giulia Guainai, assessora al sociale –. Superare le 2.300 prestazioni erogate non è solo un dato statistico, ma il segno tangibile di un bisogno reale che abbiamo saputo intercettare. Grazie alla sinergia con le realtà del territorio e all’ottimo lavoro degli uffici comunali, abbiamo trasformato la tecnologia da potenziale barriera a strumento di inclusione”.

Alla luce dei risultati raggiunti e della valenza sociale del progetto, nonché della disponibilità della Misericordia di Navacchio a garantire continuità operativa, il Comune di Cascina ha quindi partecipato all’avviso regionale per proseguire l’attività del Punto Digitale Facile fino al 30 giugno 2026. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Misericordia di Navacchio, Luigi Nannipieri: “Ringraziamo l’amministrazione comunale, i nostri volontari e i dipendenti per l’ottimo lavoro fatto in questi anni. I risultati raggiunti dimostrano ancora una volta come la Misericordia sia stata un’antenna attenta ai nuovi bisogni della Comunità; infatti per questo ci consideriamo dei ‘traduttori’ tra l’italiano e il ‘burocratese digitale’. Ma attenzione: chi viene da noi non cerca solo aiuto tecnico, spesso necessita solo di ascolto, di un po’ di fiducia e di incoraggiamento”.

Parole condivise anche da Marco Lenzini, che per conto della Misericordia di Navacchio ha curato la fase progettuale e la gestione del Punto Digitale Facile: “Siamo un piccolo antidoto contro la solitudine digitale. La Misericordia è abituata a fare servizi concreti (trasporto sanitario, prestazioni ambulatoriali) ma qui ci troviamo di fronte a un aiuto nuovo, diverso: un aiuto che passa da un click, ma che arriva anch’esso al cuore. Anche questo servizio è un gesto di cura. Dietro un computer, davanti a uno schermo, arroccato su una password, c’è sempre una persona, con i suoi sentimenti, le sue storie e i suoi trascorsi. Speriamo che il digitale sia una nuova forma di vicinanza, un modo per unire generazioni diverse, giovani e anziani. Noi scegliamo di usare la tecnologia per costruire ponti. La tecnologia cambia, ma la gentilezza resta ed è sempre la migliore connessione”.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa