Raccolta porta a porta, nuova organizzazione a Barberino Tavarnelle. Calendari invariati

Da lunedì 2 marzo prende il via una nuova organizzazione dei servizi di raccolta porta a porta a Barberino Tavarnelle, territorio del Chianti con circa un 12.000 abitanti serviti.

La riorganizzazione rientra nel percorso di razionalizzazione degli appalti avviato da Plures Alia per rendere il sistema più efficiente, omogeneo e coerente su base territoriale. Il nuovo assetto, già entrato in vigore nei giorni scorsi a Dicomano, Londa, San Godenzo e Reggello, supera l’attuale frammentazione attraverso una gara unica articolata in più lotti, con durata quadriennale, che consente una gestione più coordinata e stabile del servizio. Il percorso si inserisce in una più ampia azione di rafforzamento organizzativo che coinvolge diversi territori.

Parallelamente prosegue l’armonizzazione contrattuale per i lavoratori impegnati nei servizi ambientali, con la progressiva estensione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali, così da garantire condizioni omogenee in termini di diritti, sicurezza e tutele.

Per i cittadini non sono previste variazioni nei calendari di esposizione attualmente in vigore. L’azienda ha predisposto un piano di monitoraggio dedicato alla fase di avvio, con presidi operativi rafforzati nei primi giorni, per assicurare continuità del servizio e intervenire tempestivamente in caso di eventuali criticità.

Plures Alia invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie attraverso Aliapp o tramite i consueti canali di contatto: il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (gratuito da rete fissa), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario) e 0571 1969333 (da rete fissa e mobile)

Fonte: Alia Plures

