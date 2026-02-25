Raccolta porta a porta, nuova organizzazione a Barberino Tavarnelle. Calendari invariati

Attualità Barberino Tavarnelle
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Da lunedì 2 marzo prende il via una nuova organizzazione dei servizi di raccolta porta a porta a Barberino Tavarnelle, territorio del Chianti con circa un 12.000 abitanti serviti.

La riorganizzazione rientra nel percorso di razionalizzazione degli appalti avviato da Plures Alia per rendere il sistema più efficiente, omogeneo e coerente su base territoriale. Il nuovo assetto, già entrato in vigore nei giorni scorsi a Dicomano, Londa, San Godenzo e Reggello, supera l’attuale frammentazione attraverso una gara unica articolata in più lotti, con durata quadriennale, che consente una gestione più coordinata e stabile del servizio. Il percorso si inserisce in una più ampia azione di rafforzamento organizzativo che coinvolge diversi territori.

Parallelamente prosegue l’armonizzazione contrattuale per i lavoratori impegnati nei servizi ambientali, con la progressiva estensione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Servizi Ambientali, così da garantire condizioni omogenee in termini di diritti, sicurezza e tutele.

Per i cittadini non sono previste variazioni nei calendari di esposizione attualmente in vigore. L’azienda ha predisposto un piano di monitoraggio dedicato alla fase di avvio, con presidi operativi rafforzati nei primi giorni, per assicurare continuità del servizio e intervenire tempestivamente in caso di eventuali criticità.

Plures Alia invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie attraverso Aliapp o tramite i consueti canali di contatto: il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (gratuito da rete fissa), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento secondo il proprio piano tariffario) e 0571 1969333 (da rete fissa e mobile)

Fonte: Alia Plures

Notizie correlate

Barberino Tavarnelle
Attualità
24 Febbraio 2026

Teatro a Km 0 per raccontare la vicenda della Gkn

Teatro a Km 0 per raccontare la vicenda della Gkn di Campi Bisenzio, per la stagione del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Sabato 28 febbraio 2026 [...]

Barberino Tavarnelle
Attualità
19 Febbraio 2026

Nuovi corsi con “Impara l’arte con il Punto Tavarnelle”

La tradizione artigianale del Comune di Barberino Tavarnelle prosegue e si rafforza nel segno del ricamo d’arte e del Punto Tavarnelle grazie al sostegno e al contributo della Regione Toscana. [...]

San Casciano in Val di Pesa
Attualità
8 Febbraio 2026

Autopalio, i sindaci del Chianti: "Le opere in corso dovrebbero finire nel 2026"

I sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino tornano a fare il punto sui cantieri e i lavori in corso lungo l’Autopalio anche a seguito dell’incontro che, su richiesta loro e [...]



Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle

<< Indietro

torna a inizio pagina